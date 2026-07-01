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НовостиОбщество1 июля 2026 10:35

Режим беспилотной опасности отменили в Челябинской области

Режим беспилотной опасности отменен в Челябинской области в 15:19
Дарья МАРКОВА
Режим беспилотной опасности отменили через 5 часов.

Режим беспилотной опасности отменили через 5 часов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотную опасность отменили в Челябинской области. Об этом в РСЧС и правительстве Челябинской области сообщили в 15:19.

Режим действовал на территории региона чуть больше пяти часов – его объявили в 10:05 1 июля. Тогда же южноуральцев предупредили о перебоях в работе связи и мобильного интернета.

Также режим беспилотной опасности был объявлен в соседней Курганской области 1 июля.

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