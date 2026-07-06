Где работают лучшие айболиты? Открыт прием заявок на конкурс «Ветклиника года»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый владелец питомца знает это чувство: сидишь в коридоре, трясешься вместе со своим любимцем в ожидании. Но заходишь в кабинет — и врач находит нужные слова, ставит точный диагноз с первого раза и искренне радуется выздоровлению хвостатого пациента. Это значит, что вы попали в правильные руки. Чтобы таких историй становилось больше, «Комсомольская правда — Челябинск» объявляет об учреждении ежегодной премии «Ветклиника года».

Судьбу участников конкурса решат самые честные критики — владельцы животных. Мы решили отказаться от закрытых экспертных советов в пользу народного голосования. Ветеринарные клиники Челябинской области сами расскажут о своих сильных сторонах, уникальных услугах и подходах к лечению на сайте «Комсомольской правды — Челябинск». А оценку им уже дадите вы.

Голосуя за любимую клинику, жители региона помогут составить главный рейтинг доверия. Победителями станут те ветслужбы, которые смогут доказать: современная ветеринария может быть одновременно высокотехнологичной и невероятно человечной.

В конкурсе планируются следующие номинации:

— Лучшая ветклиника;

— Лучшая круглосуточная клиника;

— Клиника с передовым оборудованием;

— «Открытое сердце» — за вклад в спасение бездомных животных;

— Лучший стационар;

— Лучшая диагностика;

— Индивидуальная номинация — «Лучший ветеринарный врач».

Заявки принимаются до 5 августа 2026 года. Обязательно ознакомьтесь с положением конкурса. Давайте вместе выберем лучших айболитов Челябинской области!

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь на почту tatyana.sterhova@phkp.ru.

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