Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинской области утром 9 июля ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщила региональная РСЧС. Южноуральцам советуют срочно укрыться на нижних этажах зданий, в подземных переходах или на подземных парковках, не выходить на улицу и не приближаться к окнам. В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.
Режим беспилотной опасности ввели на всей территории Челябинской области в 9:30 8 июля.
— Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие, — призвали в областной РСЧС. — Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге.
Южноуральцев также предупредили о том, что к мобильному интернету, возможно, не получится подключиться. Кроме того, жителям региона напоминают о запрете на съемку работы ПВО.
Если кто-то заметил беспилотник или его части, нужно соблюдать осторожность, не приближаться к опасному объекту, но обязательно сообщить о нем по телефону 112.
Обычно режим беспилотной опасности вводят, если БПЛА заметили на подлете к границам региона. Ранее этим утром тревогу объявили в Уфе и Оренбурге. Аэропорты этих городов прекратили на время работу по распоряжению Росавиации.
Точно назвать срок действия особого режима невозможно. В предыдущий раз беспилотную опасность на Южном Урале объявляли в 8:30 6 июля. Об отмене тревоги сообщили в 14:40 того же дня. В министерстве общественной безопасности тогда сообщали, что пролет БПЛА замечен над несколькими районами Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.