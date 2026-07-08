Тревогу объявили во второй раз с начала недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области утром 9 июля ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщила региональная РСЧС. Южноуральцам советуют срочно укрыться на нижних этажах зданий, в подземных переходах или на подземных парковках, не выходить на улицу и не приближаться к окнам. В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.

Режим беспилотной опасности в Челябинске 8 июля 2026

Режим беспилотной опасности ввели на всей территории Челябинской области в 9:30 8 июля.

— Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие, — призвали в областной РСЧС. — Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге.

Южноуральцев также предупредили о том, что к мобильному интернету, возможно, не получится подключиться. Кроме того, жителям региона напоминают о запрете на съемку работы ПВО.

Если кто-то заметил беспилотник или его части, нужно соблюдать осторожность, не приближаться к опасному объекту, но обязательно сообщить о нем по телефону 112.

Почему ввели режим беспилотной опасности в Челябинске 8 июля 2026

Обычно режим беспилотной опасности вводят, если БПЛА заметили на подлете к границам региона. Ранее этим утром тревогу объявили в Уфе и Оренбурге. Аэропорты этих городов прекратили на время работу по распоряжению Росавиации.

Когда отменят режим беспилотной опасности в Челябинске 8 июля 2026

Точно назвать срок действия особого режима невозможно. В предыдущий раз беспилотную опасность на Южном Урале объявляли в 8:30 6 июля. Об отмене тревоги сообщили в 14:40 того же дня. В министерстве общественной безопасности тогда сообщали, что пролет БПЛА замечен над несколькими районами Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.