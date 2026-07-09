Челябинский облсуд оставил в колонии бывшего пресс-секретаря губернатора Дмитрия Федечкина

Дмитрий Федечкин присутствовал в суде по видеосвязи Фото: Дарья АНТОН. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский облсуд рассмотрел апелляцию по условно-досрочному освобождению бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина. Решение Копейского городского суда остается в силе, а экс-чиновник — в колонии.

Напомним, Дмитрий Федечкин в 2023 году был осужден на пять лет по обвинению мошенничестве и растрате за время работы на Сахалине. Отбыв часть срока, он получил право подать на УДО, однако 15 апреля 2026 года Копейский городской суд отказал ему в этом после отрицательной характеристики из копейской ИК-11. 9 июля 2026 года в Челябинском областном суде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы.

Напомним, причиной отказа в УДО Дмитрию Федечкину стала отрицательная характеристика из колонии. В ней говорилось, что за время отбывания наказания бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области получил пять выговоров, относился формально к воспитательным мероприятиям, не был трудоустроен и не проявлял интереса к обучению. Однако, по мнению адвоката Федечкина, все совсем иначе: он раскаялся, активно участвует в жизни колонии, занимается общественной и просветительской деятельностью, работает старостой православного храма и помогает в его благоустройстве. За Дмитрия Федечкина вступились не только его бывшие коллеги, представители СМИ, но и общественный деятель и директор центра социальной адаптации «Преображение» Александр Зейф. По его словам, Дмитрий Федечкин – ответственный и сострадательный человек, который помогает осужденным.