«Иногда мама бредит и забывает имена»: женщина ослепла всего за несколько месяцев без ясной причины

Валерия и ее мама Инна. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Счастливая женщина и любящая мама полностью ослепла всего за несколько месяцев. К сожалению, это не сценарий жуткого фильма, а жизнь Инны из города Миасса. За последние полгода она прошла десятки врачей и обследований, но так и не узнала, что с ней происходит. Как она пытается справиться с этой бедой и видит ли хотя бы что-то? Дочь Инны рассказала КП-Челябинск о состоянии мамы.

18 неподтвержденных диагнозов

Старшая дочь Инны – Валерия живет в Санкт-Петербурге. Именно она рассказала историю своей мамы, надеясь хотя бы так найти врачей, которые смогут поставить диагноз и назначить лечение. О том, что у мамы начались проблемы со зрением, Валерия узнала от нее.

В конце февраля 50-летняя Инна позвонила дочке и призналась, что начала странно видеть. Перед глазами была то мутная пелена, то черные «мушки». Дочь попросила ее все бросить и сразу поехать в больницу в Челябинск – ведь в областном центре медицина должна быть лучше.

Врачи ужаснулись и сразу госпитализировали ее в одну из больниц Челябинска – в отделение офтальмологии. Там она провела мучительные 2,5 месяца, но что с ней происходит – никто так и не сказал. Только в этой больнице врачи поставили ей 18 неподтвержденных диагнозов.

– Ей кололи уколы в глаза, серьезные гормоны, ставили капельницы. Нужны были разные капли, часть из которых ей приходилось покупать самой несмотря на то, что на эту терапию не было никакого положительного отклика. Но мы доверяли врачам, – рассказывает Валерия.

Во время этого лечения женщина потеряла зрение окончательно. Пелена превратилась в практически беспросветную тьму. Инна не могла сама выйти из палаты, попить воды или хотя бы позвонить своим детям. Страшно представить, что чувствовала она в этот момент. А следом ее ждал следующий удар – беспомощную Инну отправили домой.

– Больница просто поставила нас перед фактом. Сказали, что ее выписывают из-за того, что якобы превышено количество койко-дней, – вспоминает Валерия.

Когда продолжить госпитализацию не получилось, родные повезли Инну на обследование в областную больницу. Там ее осмотрели онколог и офтальмолог – они сразу отмели часть диагнозов, которая была под вопросом.

«Мама видит только световые пятна»

Врачи из городской больницы и специалисты из платных клиник назначали анализы и предполагали все новые и новые заболевания. В мае Инне посоветовали сдать анализ на боррелиоз – он оказался положительным. Семья уже поверила в то, что женщину незаметно укусил клещ, но анализ оказался ложноположительным.

– Ни один диагноз не подтвержден пока. А мама сейчас видит только световые пятна. Она продолжает принимать гормоны и таблетки, которые хотя бы как-то помогают ей спать и снижают ее панические атаки. Она психологически в тяжелом состоянии, иногда бредит (неверно формулирует предложения или не может выразить мысль) и забывает разную информацию: имена знакомых, как обратиться к голосовому помощнику, – рассказывает Валерия.

Также у Инны начали проявляться навязчивые мысли. Одна из последних о том, что, когда Валерия приедет навестить маму, ее подруги не отпустят девушку обратно в Санкт-Петербург. Женщина напоминает об этом старшей дочери по многу раз на дню.

Но вскоре девушка все же планирует навестить маму – она еще не видела ее в таком состоянии.

– Ей помогает моя младшая сестра, которая живет с ней. Сестре 18 лет, она окончила первый курс института, учебу ей оплачивает мама. Также ей помогают подруги детства, приходят в гости и отвозят к врачам в больницы в Челябинск из Миасса. Она не ориентируется в пространстве, не может себя обслужить, – с горечью рассказывает Валерия.

Будущее Инны тоже под вопросом. Смогут ли врачи вернуть ей зрение, если пока не ясен даже диагноз? А ведь ее как отличного бухгалтера очень ждут на работе – пока она на больничном, которые постоянно продлевают.

– Я слышала, что рано или поздно ей нужно будет уволиться, но не знаю почему, – добавляет Валерия.

Сейчас Инне оформляют первую, самую тяжелую, группу инвалидности. А ее дочь просит вовсе не денег. Она надеется, что найдутся врачи, которые смогут помочь ее маме.

– Я прошу о помощи: если кто-то из вас знает опытных неврологов, офтальмологов, иммунологов или специалистов, которые разбираются в редких заболеваниях головного мозга, напишите мне, – обращается к своим подписчикам Валерия.

Редакция КП-Челябинск направила запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области. Там пообещали разобраться в ситуации и предоставить комментарий позже.

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