Медведь Саша. Фото: Светлана Яковлева.

Красавец-медведь Саша живет на пляже, вкусно ест, плещется в бассейне и сладко сопит в тенечке. Ласковое (проверять не советуем) и дружелюбное животное притягивает взгляды всех, кто хочет позагорать или искупаться на «Каспийский берегу».

Но такая жизнь для взрослого медведя-чеченца не подходит. Поэтому местные блогеры бьют тревогу и призывают передать его в заповедник, где заботятся о таких диких животных. Но сможет ли Саша выжить там и почему мишке уже много лет не могут найти более подходящую берлогу? Давайте разбираться.

Челябинцы ищут новый дом для живущего на пляже медведя Саши

«Медведю не место в клетке на пляже»

Очаровательный медведь Саша стал звездой социальных сетей. О мишке, который живет в клетке на одном из пляжей Челябинска, недавно узнала блогер и фотограф Светлана Яковлева.

– В первый раз я побывала на пляже «Каспийский берег» в мае. Когда уже выходила, увидела клетку с медведем, я потеряла дар речи. Так про него и узнала, – рассказывает Светлана.

Тогда женщина удивилась, но особо не переживала – все же у мишки был дом. А недавно увидела новости о том, что частный пляж закрывается. Все дело в том, что он находится на муниципальной земле. Разрешение на пользование территорией в последний раз бизнесмену выдавали в 2022 году, а прошлым летом оно закончилось. Продлить его нельзя, нужно оформлять новое разрешение.

– Сейчас это сделать невозможно в связи с тем, что на территории расположены незаконные объекты, не предусмотренные для размещения на пляже. Уведомление о демонтаже было направлено предпринимателю и сейчас оспаривается им в суде. Вопрос о выдаче нового разрешения может быть рассмотрен только после демонтажа этих объектов, рассказали в пресс-службе Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.

Но Светлана Яковлева и ее знакомая Ксения Солдаткина-Колдаева решили помочь предпринимателю отстоять пляж и начали снимать видеоролики о происходящем.

– Тогда я стала понимать, что медведю не место там, в клетке. Все посетители на него смотрят, радуются. Но я считаю, что животное не должно жить на пляже, хотя там нет жестокого обращения, хозяин его любит. Мы разговаривали на эту тему. Меня никто не просил этим заниматься, но я понимаю, что мишку надо в какой-то заповедник, где нет клеток, – считает Светлана.

Фото: Светлана Яковлева.

В социальных сетях блогера активно поддержали. Люди отмечают в комментариях разные приюты для диких животных – чаще всего один московский. А еще пишут обращения в официальные ведомства – например, в Росприроднадзор.

– Из диалога с Ильясом Джаббаровым (хозяином медведя. – Прим. ред.) я поняла, что он готов отдать его, если найдутся хорошие условия. Он воспитывал его с детства. Мишку из Чечни привезли друзья Ильяса после того, как мама медвежонка подорвалась на мине. Куда-то нужно было его деть, поэтому построили вольер на пляже, – рассказывает историю Саши Светлана.

«Некоторые люди питаются хуже»

За мишкой с непростой историей уже много лет следит известный ветеринар Карен Даллакян. Он много раз навещал его, в том числе без предупреждения, чтобы посмотреть, как живет и что ест медведь Саша.

– С медведем там все хорошо. У него есть и вода, и еда, за ним ухаживают, кормят. От него никто не отказывается. Он хорошо выглядит. Здоровый полноценный медведь. Некоторые люди питаются хуже, чем он, – рассказывает Карен Даллакян.

Медведь живет в просторной клетке с бассейном и берлогой, где он впадает в зимнюю спячку уже 16 лет. Клетка «двойная», чтобы никто случайно или специально не засунул руку к мишке в пасть.

Карен Даллакян приезжал к Саше и в 2015 году. Фото: пресс-служба Общественной палаты Челябинской области

Но пляж, мягко говоря, не самое лучшее место для большого бурого медведя. Поэтому уже много лет хозяин заявляет, что готов отдать Сашу в другое место. Но за все это время нового дома для него не нашлось.

– Хозяин даже готов помочь. Он неоднократно предлагал нам построить в приюте вольер для Саши. Но у нас территория не позволяет, – признается ветеринар. – К сожалению, такое животное очень сложно пристроить. Поэтому здесь однозначно нужно понимание, кто примет, у кого есть условия и разрешение, потому что медведи запрещены к содержанию.

А вот идею Светланы с выпуском Саши из клетки в каком-нибудь заповеднике Даллакян отмел сразу – такие условия ему не подойдут:

– Он с рождения в руках людей. Для него люди – это друзья. Такое животное не выживет ни в каком заповеднике. Если была бы возможность в каком-нибудь парке построить для него вольер, было бы идеально. В горной местности ему было бы лучше.

Саша и правда уникальный медведь. Из-за своих кавказских корней он намного светлее, чем привычные нам бурые медведи. При этом он ведет себя дружелюбно, спокойно играет, ничего не ломая.

– Я призываю сообщество зоопарков подключиться, потому что это уникальный медведь – молодой, здоровый, красивый, ухоженный и правильно выращенный. Он может стать гордостью любой зоологической коллекции, – уверен Карен Даллакян.

Проблема с поиском нового дома для Саши стала особенно острой несколько месяцев назад. Примерно тогда же решалась судьба Степы из Троицка, который жил в тесной клетке. Помощь нужна была обоим медведем. Но хозяин Степана пропал без вести, а его кормили как могли. Поэтому в просторный вольер в экопарк отправился именно он. А Саша еще ненадолго остался рядом со своим хозяином, который его вырастил.

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