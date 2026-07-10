«Не знаю, где я…помогите»: отряд «ЛизаАлерт» объявил сбор волонтеров на поиски мужчины, исчезнувшего при странных обстоятельствах в Катав-Ивановске

Виктор пропал 6 июля. Фото: администрация Катав-Ивановского района / ВКонтакте, Алексей БУЛАТОВ

В Катав-Ивановске уже третьи сутки ищут 34-летнего Виктора Панфилова (Загребелько), который пропал при странных обстоятельствах. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит помощи и собирает добровольцев. Дорога каждая минута, и сейчас важно участие как можно большего количества людей, ведь мужчина уже несколько дней находится без еды и воды, и не понимает, где он оказался. Виктор ответил на звонок волонтеров и рассказал, что отчаянно ждет помощи волонтеров и просит его найти. У него проблемы с памятью и ориентацией в пространстве.

Казалось бы, сегодня найти человека по телефону не составит никакого труда, всего лишь дело техники. Но в реальности все намного сложнее: даже по запросу полиции мобильные операторы не всегда быстро передают точные данные. А время уходит. Работы по поиску Виктора идут круглосуточно. Волонтеры прочесывают улицы, проверяют подвалы, заброшенные гаражи, сараи, ямы, котлованы, недострои и пустующие дома. Но сил не хватает. Поэтому «ЛизаАлерт» 10 июля объявил сбор добровольцев.

– Катав-Ивановск – сложная для поисков территория. Много заброшек, недалеко от места исчезновения – водоем, кругом раскинулись на много километров леса и горы. Виктор пропал три дня назад. Все это время не прекращаются попытки найти мужчину. Сейчас идет активная фаза поиска, и нам очень нужна помощь добровольцев. Поиск идет круглосуточно. Ждем все, кто готов помочь, – сообщили в отряде.

Штаб развернут по адресу: город Катав-Ивановск, улица Ленина, 16. Всех, кто хочет помочь с поисками, просят взять с собой воду, перекус, фонарь, полностью заряженные телефоны и пауэрбанк, запас сухой одежды. Приехать можно в любое время, штаб работает даже ночью. По всем вопросам в отряде просят звонить инфоргам поиска: 8(982)324-51-46 (Валерия), 8(951)777-80-89 (Евгения)

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / ВКонтакте

Виктор вышел из дома 6 июля, решил прогуляться немного по знакомой тропинке. Планировал вернуться быстро. Но обратно так и не пришел. Тревогу забила мать мужчины и сразу же обратилась к волонтерам. В какой-то момент им удалось дозвониться до Виктора. Он ответил на звонок и рассказал, что находится в темном месте без еды и воды. Из-за проблем с памятью он не смог назвать ни ориентиров, ни хотя бы примерного местоположения.

– Только отчаяние и просьбы найти его. Вот уже третий день где-то гибнет без еды, воды и медицинской помощи исчезнувший человек, от которого остался только голос в трубке, – рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В день исчезновения Виктор Панфилов был одет в черно-красную футболку-поло, серые джинсы, черные кроссовки и серую кепку. Его приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

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