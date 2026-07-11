«Розовые бутсы? Я же из Челябинска!»: как футболисты готовятся к старту сезона. Обсудили тренды, задачи клуба и чемпионат мира

ФК «Челябинск» провел открытую тренировку для СМИ. Фото ФК «Челябинск»

Уже в понедельник, 13 июля, стартует очередной чемпионат России по футболу в Первой лиге (сезон 2026-2027). В первом туре на домашнем стадионе «Центральный» наш ФК «Челябинск» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск» (начало в 19.00). А перед стартом турнира футбольный клуб «Челябинск» провел открытую тренировку для представителей СМИ.

Тренер на стиле

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук за 10-15 минут до начала занятия активно «проверял газон»: бил по воротам с разных точек, делал небольшие пробежки. От наметанного глаза корреспондент КП не скрылся тот факт, что Пилипчук «лупил по воротам» в стильных ретро-бутсах известной немецкой фирмы. Черных, кожаных, с тремя полосками и удлиненным язычком, который нависал над шнуровкой.

— Роман Михайлович, не могу не спросить, откуда такие легендарные бутсы из 80-х? Сейчас столько разных синтетических облегченных моделей…

— Я, когда сам играл, предпочитал именно такую обувь. И сейчас, уже, как тренер, предпочитаю в них выходить на занятия. Мне привычно и удобно. Кожа, 13 шипов… Классика. В жару комфортно, в холод — ноги не мерзнут.

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук комфортно чувствует себя в старых моделях экипировки. Фото ФК «Челябинск»

— Сейчас не проблема достать такие оригинальные модели?

— В свое время, будучи в Европе, я сразу приобрел две пары такой обуви. Да, и сейчас в интернете можно найти и заказать такие же. Да и цены не особо кусаются.

Кстати, сейчас на чемпионате мира по футболу большинство игроков выходят на поле в розовых бутсах. Говорят, фирмачи-маркетологи решили таким образом привлечь внимание к своей компании.

Подхожу к форварду «Челябинска», местному воспитаннику, который в прошлом сезоне выступал в Премьер-лиге, Матвею Урванцеву. Вопрос в тему:

— Матвей, почему не в тренде, не в розовых бутсах?

— Какие розовые? Я же из Челябинска, — с улыбкой отрезал Матвей.

Матчей Урванцев: «Розовые бутсы не для меня, я же из Челябинска». Фото ФК «Челябинск».

Футбол: атакующий, агрессивный

Спустя некоторое время главный тренер «горожан» коротко, но емко ответил на вопросы журналистов.

— Сразу хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность провести качественные подготовительные сборы и скомплектовать состав. Тренировались дома. Сделали все, что наметили. Всех игроков, кого хотели видеть в составе, подписали. Я доволен трансферной политикой. Команда усилилась качественными игроками с высоким футбольным интеллектом. Несколько игроков имеют опыт выступления в Премьер-лиге и даже Лиге чемпионов (Виталий Лысцов провел более 100 матчей в чемпионатах Португалии, играл за «Бенфику», выступал в Лиге чемпионов УЕФА, в командах российской Премьер-лиге, — Прим. ред.) — начал разговор Роман Пилипчук.

ФК «Челябинск» завершает подготовку к чемпионату России в Первой лиге. Фото ФК «Челябинск».

— Роман Михайлович, вы уже второй сезон выступаете в Первой лиге. Какие задачи стоят перед командой сейчас?

— В прошлом сезоне мы здорово стартанули. Были в лидерах. Потом был сбой в весенней части чемпионата. В итоге финишировали на 10 месте. В этом сезоне главная цель — быть выше в турнирной таблице, бороться за места в тройке призеров. Первая лига – тяжелый чемпионат.

— Какой футбол будет показывать команда в предстоящем сезоне?

— Постараемся показывать агрессивный, прессингующий, атакующий футбол. Вместе с нашим селекционным отделом подобрали быстрых, скоростных игроков. Это Илья Сафронов (в прошлом сезоне был лидером в волгоградском «Роторе»), Гаррик Левин, Матвей Урванцев, ряд других футболистов.

«Челябинск» настроен показывать в сезоне агрессивный, атакующий футбол. Фото ФК «Челябинск».

О современном футболе

Не могли не спросить главного тренера и о его впечатлениях от Чемпионата Мира в Америке.

— Смотреть особо времени нет. Да и матча поздно начинаются. Смотрю, как голы забивают, как пропускают мячи, игру во всех линиях. Сейчас много голов забивают с быстрых атак. Игроки «садятся» за линию мяча, ждут, когда соперник ошибется, и быстро преодолевают пространство до чужих ворот. Такая тенденция уже была видна и в Лиге чемпионов, и в ведущих европейских чемпионатах.

Прямая речь

Матвей Урванцев, нападающий ФК «Челябинск»:

— Очень рад вернуться в Челябинск. Костяк команды остался, есть новички. Знакомимся, сыгрываемся. Главное — помочь команде вернуться к своей игре, показывать свой максимум. Подготовка команд и в Премьер-лиге, и в Первой лиге примерно одинаковая. Везде интенсивные, темповые тренировки.

Виталий Лысцов, защитник ФК «Челябинск»:

— Вижу, что команда игровая, у всех хороший уровень футбола. Сам немного подтяну свою подготовку, и выйду на свой уровень.

Гаррик Левин, полузащитник ФК «Челябинск»:

— Подходим к старту чемпионата в хорошей форме. Все хотят биться, побеждать. Команде вполне хватило времени, чтобы сыграться.

МЕЖДУ ТЕМ

Главным новичком межсезонья стал 28-летний центрфорвард Луис Качорри. Он перешел в «Челябинск» на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Последним клубом нападающего был чемпион Иордании «Аль-Хуссейн», где он оформил семь результативных действий по системе «гол+пас» (пять голов и две передачи). Ранее Качорри выступал за узбекский «Бунедкор», албанские «Бюлис» и «Динамо Сити», а карьеру начинал в итальянской Серии D.

КСТАТИ

До проведения открытой тренировки, в эфире программы «Овертайм» с Алексеем Богословским на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) спортивный директор команды Евгений Гаврюк и лучший бомбардир клуба Рамазан Гаджимурадов рассказали о подготовке команду к старту чемпионата.

Рамазан Гаджимурадов и Евгений Гаврюк в студии радио «Комсомольская правда-Челябинск». Фото: Алексей Богословский.

— В этом году после трехнедельного отпуска команда начала тренироваться в рабочем режиме с 9 июня, больше, чем за месяц до старта чемпионата. В прошлом сезоне из-за переходных матчей и вовсе отдыхали меньше недели… Перед стартом этого сезона тренировались в Челябинске. Провели три контрольных матча. Дважды в гостях сыграли с екатеринбургским «Уралом» (1:1, 0:3) и один раз – с миасским «Торпедо» (2:2). Двухразовые тренировки были и объемными и интенсивными. Выполнили все, что наметили. Подходим к старту «во всеоружии». Конечно, стартовый матч очень важен. Нужно хорошо стартануть. Первый матч даст задел. «СКА-Хабаровск», как и «Челябинск» заметно обновился. И потому нам очень важна поддержка наших болельщиков, — прокомментировал Евгений Гаврюк.

Евгений Гаврюк отметил, что после обновления состава сегодня на каждую позицию есть по два практически равноценных игрока. Так, что скамейка запасных в клубе довольно «глубокая».

— Чемпионат Первой лиги, можно сказать, довольно своеобразный. Все команды стараются играть с полной самоотдачей в каждом матче. Тем и интересен этот чемпионат, я так считаю. Что касается новичков клуба, то с большей частью игроков мы уже знакомы, всех с радостью принимаем в нашу футбольную семью, — отметил Рамазан Гаджимурадов, который в прошлом сезоне с 10 голами стал лучшим бомбардиром клуба.

Евгений Гаврюк также отметил, что 5-7 матчей (в марте, ноябре) в новом сезоне команда может провести в новом футбольно-легкоатлетическом манеже, который открылся на Северо-Западе Челябинска.

После домашнего матча, 13 июля, «Челябинск» на выезде сыграет с московским «Велесом» (с 17 по 20 июля), а в третьем туре вновь выйдет на домашнее поле, где с 24 по 27 июля примет «Пари Нижний Новгород». Всего в сезоне команде предстоит провести 34 встречи.

Матчи проходят без возрастных ограничений (0+).

СПРАВКА «КП»

Стоимость билетов на домашние матчи ФК «Челябинск» от 200 до 750 рублей (в зависимости от сектора стадиона).

Уже 13 июля ФК «Челябинск» сыграет стартовый матч чемпионата со «СКА-Хабаровск». Фото ФК «Челябинск».

Приобрести их можно как по ссылке, так и в кассах стадиона «Центральный» или в кассах ДС «Юность» со стороны Свердловского проспекта (работают ежедневно с 11:00 до 20:00).

Бесплатное посещение: для детей до 7 лет, инвалидов 1 группы и воспитанников ДЮСШ в сопровождении тренера.

Скидка в 50% доступна для детей от 7 до 18 лет, студентов, пенсионеров, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов 2 и 3 групп.

Для получения льготного билета со скидкой 100% инвалидам 1 группы и спортивным школам необходимо оставить заявку на электронной почте: fc-chel.info@yandex.ru.

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Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.