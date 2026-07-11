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Спорт11 июля 2026 5:00

«Розовые бутсы? Я же из Челябинска!»: как футболисты готовятся к старту сезона. Обсудили тренды, задачи клуба и чемпионат мира

ФК «Челябинск» откроет новый сезон домашним матчем 13 июля
Алексей МИКУШИН
ФК «Челябинск» провел открытую тренировку для СМИ. Фото ФК «Челябинск»

ФК «Челябинск» провел открытую тренировку для СМИ. Фото ФК «Челябинск»

Уже в понедельник, 13 июля, стартует очередной чемпионат России по футболу в Первой лиге (сезон 2026-2027). В первом туре на домашнем стадионе «Центральный» наш ФК «Челябинск» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск» (начало в 19.00). А перед стартом турнира футбольный клуб «Челябинск» провел открытую тренировку для представителей СМИ.

Тренер на стиле

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук за 10-15 минут до начала занятия активно «проверял газон»: бил по воротам с разных точек, делал небольшие пробежки. От наметанного глаза корреспондент КП не скрылся тот факт, что Пилипчук «лупил по воротам» в стильных ретро-бутсах известной немецкой фирмы. Черных, кожаных, с тремя полосками и удлиненным язычком, который нависал над шнуровкой.

— Роман Михайлович, не могу не спросить, откуда такие легендарные бутсы из 80-х? Сейчас столько разных синтетических облегченных моделей…

— Я, когда сам играл, предпочитал именно такую обувь. И сейчас, уже, как тренер, предпочитаю в них выходить на занятия. Мне привычно и удобно. Кожа, 13 шипов… Классика. В жару комфортно, в холод — ноги не мерзнут.

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук комфортно чувствует себя в старых моделях экипировки. Фото ФК «Челябинск»

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук комфортно чувствует себя в старых моделях экипировки. Фото ФК «Челябинск»

— Сейчас не проблема достать такие оригинальные модели?

— В свое время, будучи в Европе, я сразу приобрел две пары такой обуви. Да, и сейчас в интернете можно найти и заказать такие же. Да и цены не особо кусаются.

Кстати, сейчас на чемпионате мира по футболу большинство игроков выходят на поле в розовых бутсах. Говорят, фирмачи-маркетологи решили таким образом привлечь внимание к своей компании.

Подхожу к форварду «Челябинска», местному воспитаннику, который в прошлом сезоне выступал в Премьер-лиге, Матвею Урванцеву. Вопрос в тему:

Матвей, почему не в тренде, не в розовых бутсах?

— Какие розовые? Я же из Челябинска, — с улыбкой отрезал Матвей.

Матчей Урванцев: «Розовые бутсы не для меня, я же из Челябинска». Фото ФК «Челябинск».

Матчей Урванцев: «Розовые бутсы не для меня, я же из Челябинска». Фото ФК «Челябинск».

Футбол: атакующий, агрессивный

Спустя некоторое время главный тренер «горожан» коротко, но емко ответил на вопросы журналистов.

— Сразу хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность провести качественные подготовительные сборы и скомплектовать состав. Тренировались дома. Сделали все, что наметили. Всех игроков, кого хотели видеть в составе, подписали. Я доволен трансферной политикой. Команда усилилась качественными игроками с высоким футбольным интеллектом. Несколько игроков имеют опыт выступления в Премьер-лиге и даже Лиге чемпионов (Виталий Лысцов провел более 100 матчей в чемпионатах Португалии, играл за «Бенфику», выступал в Лиге чемпионов УЕФА, в командах российской Премьер-лиге, — Прим. ред.) — начал разговор Роман Пилипчук.

ФК «Челябинск» завершает подготовку к чемпионату России в Первой лиге. Фото ФК «Челябинск».

ФК «Челябинск» завершает подготовку к чемпионату России в Первой лиге. Фото ФК «Челябинск».

— Роман Михайлович, вы уже второй сезон выступаете в Первой лиге. Какие задачи стоят перед командой сейчас?

— В прошлом сезоне мы здорово стартанули. Были в лидерах. Потом был сбой в весенней части чемпионата. В итоге финишировали на 10 месте. В этом сезоне главная цель — быть выше в турнирной таблице, бороться за места в тройке призеров. Первая лига – тяжелый чемпионат.

— Какой футбол будет показывать команда в предстоящем сезоне?

— Постараемся показывать агрессивный, прессингующий, атакующий футбол. Вместе с нашим селекционным отделом подобрали быстрых, скоростных игроков. Это Илья Сафронов (в прошлом сезоне был лидером в волгоградском «Роторе»), Гаррик Левин, Матвей Урванцев, ряд других футболистов.

«Челябинск» настроен показывать в сезоне агрессивный, атакующий футбол. Фото ФК «Челябинск».

«Челябинск» настроен показывать в сезоне агрессивный, атакующий футбол. Фото ФК «Челябинск».

О современном футболе

Не могли не спросить главного тренера и о его впечатлениях от Чемпионата Мира в Америке.

— Смотреть особо времени нет. Да и матча поздно начинаются. Смотрю, как голы забивают, как пропускают мячи, игру во всех линиях. Сейчас много голов забивают с быстрых атак. Игроки «садятся» за линию мяча, ждут, когда соперник ошибется, и быстро преодолевают пространство до чужих ворот. Такая тенденция уже была видна и в Лиге чемпионов, и в ведущих европейских чемпионатах.

Прямая речь

Матвей Урванцев, нападающий ФК «Челябинск»:

— Очень рад вернуться в Челябинск. Костяк команды остался, есть новички. Знакомимся, сыгрываемся. Главное — помочь команде вернуться к своей игре, показывать свой максимум. Подготовка команд и в Премьер-лиге, и в Первой лиге примерно одинаковая. Везде интенсивные, темповые тренировки.

Виталий Лысцов, защитник ФК «Челябинск»:

— Вижу, что команда игровая, у всех хороший уровень футбола. Сам немного подтяну свою подготовку, и выйду на свой уровень.

Гаррик Левин, полузащитник ФК «Челябинск»:

— Подходим к старту чемпионата в хорошей форме. Все хотят биться, побеждать. Команде вполне хватило времени, чтобы сыграться.

МЕЖДУ ТЕМ

Главным новичком межсезонья стал 28-летний центрфорвард Луис Качорри. Он перешел в «Челябинск» на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Последним клубом нападающего был чемпион Иордании «Аль-Хуссейн», где он оформил семь результативных действий по системе «гол+пас» (пять голов и две передачи). Ранее Качорри выступал за узбекский «Бунедкор», албанские «Бюлис» и «Динамо Сити», а карьеру начинал в итальянской Серии D.

КСТАТИ

До проведения открытой тренировки, в эфире программы «Овертайм» с Алексеем Богословским на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) спортивный директор команды Евгений Гаврюк и лучший бомбардир клуба Рамазан Гаджимурадов рассказали о подготовке команду к старту чемпионата.

Рамазан Гаджимурадов и Евгений Гаврюк в студии радио «Комсомольская правда-Челябинск». Фото: Алексей Богословский.

Рамазан Гаджимурадов и Евгений Гаврюк в студии радио «Комсомольская правда-Челябинск». Фото: Алексей Богословский.

— В этом году после трехнедельного отпуска команда начала тренироваться в рабочем режиме с 9 июня, больше, чем за месяц до старта чемпионата. В прошлом сезоне из-за переходных матчей и вовсе отдыхали меньше недели… Перед стартом этого сезона тренировались в Челябинске. Провели три контрольных матча. Дважды в гостях сыграли с екатеринбургским «Уралом» (1:1, 0:3) и один раз – с миасским «Торпедо» (2:2). Двухразовые тренировки были и объемными и интенсивными. Выполнили все, что наметили. Подходим к старту «во всеоружии». Конечно, стартовый матч очень важен. Нужно хорошо стартануть. Первый матч даст задел. «СКА-Хабаровск», как и «Челябинск» заметно обновился. И потому нам очень важна поддержка наших болельщиков, — прокомментировал Евгений Гаврюк.

Евгений Гаврюк отметил, что после обновления состава сегодня на каждую позицию есть по два практически равноценных игрока. Так, что скамейка запасных в клубе довольно «глубокая».

— Чемпионат Первой лиги, можно сказать, довольно своеобразный. Все команды стараются играть с полной самоотдачей в каждом матче. Тем и интересен этот чемпионат, я так считаю. Что касается новичков клуба, то с большей частью игроков мы уже знакомы, всех с радостью принимаем в нашу футбольную семью, — отметил Рамазан Гаджимурадов, который в прошлом сезоне с 10 голами стал лучшим бомбардиром клуба.

Евгений Гаврюк также отметил, что 5-7 матчей (в марте, ноябре) в новом сезоне команда может провести в новом футбольно-легкоатлетическом манеже, который открылся на Северо-Западе Челябинска.

После домашнего матча, 13 июля, «Челябинск» на выезде сыграет с московским «Велесом» (с 17 по 20 июля), а в третьем туре вновь выйдет на домашнее поле, где с 24 по 27 июля примет «Пари Нижний Новгород». Всего в сезоне команде предстоит провести 34 встречи.

Матчи проходят без возрастных ограничений (0+).

СПРАВКА «КП»

Стоимость билетов на домашние матчи ФК «Челябинск» от 200 до 750 рублей (в зависимости от сектора стадиона).

Уже 13 июля ФК «Челябинск» сыграет стартовый матч чемпионата со «СКА-Хабаровск». Фото ФК «Челябинск».

Уже 13 июля ФК «Челябинск» сыграет стартовый матч чемпионата со «СКА-Хабаровск». Фото ФК «Челябинск».

Приобрести их можно как по ссылке, так и в кассах стадиона «Центральный» или в кассах ДС «Юность» со стороны Свердловского проспекта (работают ежедневно с 11:00 до 20:00).

Бесплатное посещение: для детей до 7 лет, инвалидов 1 группы и воспитанников ДЮСШ в сопровождении тренера.

Скидка в 50% доступна для детей от 7 до 18 лет, студентов, пенсионеров, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов 2 и 3 групп.

Для получения льготного билета со скидкой 100% инвалидам 1 группы и спортивным школам необходимо оставить заявку на электронной почте: fc-chel.info@yandex.ru.

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Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.