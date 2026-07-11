Украсть метеорит, налепить 100 пельменей и поработать библиотекарем: Челябинск стал героем тревел-передачи на федеральном канале

Анжелика побывала в Публичке. Фото: скрин видео ЧОУНБ/vk.com

Столица Южного Урала стала главным героем передачи «Кто куда» на телеканале ТНТ. По сюжету двое ведущих - Лео Канделаки и Анжелика Стубайло - отправляются в разные города и выполняют задания. А параллельно знакомят зрителей с интересными фактами о городе. Победитель - тот, кто выполнит все задания быстрее, проводит ночь в шикарном отеле. В передаче, которая вышла в эфир днем 11 июля, это были Челябинск и Смоленск.

В Челябинск отправилась гимнастка, актриса и ведущая Анжелика Стубайло. Первым ее заданием было украсть метеорит в костюме инопланетянки, в шутку, конечно. Вторым заданием Анжелики стали уральские пельмени - и налепить их нужно было не меньше 100 штук.

И третье испытание - час поработать в «Публичке» (ЧОУНБ) библиотекарем. Анжелика призналась, что это оказалось сложнее, чем украсть метеорит. Но с заданием девушка справилась, даже побывала в хранилище редких книг.

В итоге по времени прохождения заданий Анжелика стала победителем и провела ночь в шикарном отеле с рабочим кабинетом и беговой дорожкой в номере.

Кстати, ведущая не обошла вниманием и SelSovet - купила себе и Лео по свитеру.

Напомним, в Челябинске также идут съемки сериала «Челябинский раджа».

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