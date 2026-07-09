Съемки сериала «Челябинский раджа» пройдут на арене «Трактор»

Фото: пресс-служба ТНТ

17 июля на ледовой арене «Трактор» будут снимать сцены для сериала «Челябинский раджа». Как рассказали в хоккейном клубе, сейчас идет набор массовки. Одно из требований - быть в черно-белой атрибутике «Трактора».

- С вас классное настроение, с нас — интересный опыт и крутая компания, - пишет ХК, обещая перекусы и обед.

Ранее съемки проходили в Индии. Фото: пресс-служба ТНТ

Напомним, съемки сериала для ТНТ прошли сначала в Индии, а сейчас начнутся в Челябинске. Главный герой – таксист из Челябинска Василий Лебедев, его играет Дмитрий Брекоткин. У него непростая жизнь, но все меняется, когда в его руки попадает древнее кольцо, связанное с индийской легендой о Радже.

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