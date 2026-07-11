Жара загнала всех в воду: спасатели патрулируют Тобол, в Заозерном нашли тело утонувшего

Мужчина утонул в водоеме, где запрещено купаться. Фото: МЧС по Курганской области

Курганскую область накрыло пеклом. Столбики термометров перевалили за 30 градусов, и люди массово рванули к воде. Реки, озера, карьеры — все берега усыпаны отдыхающими. Спасатели в такой ситуации не расслабляются. Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Курганской области перевели службу в усиленный режим и выходят в рейды каждый день.

Проверка прошла на реке Тобол в Кургане. Картина, в общем-то, типичная для жаркого лета: народ плещется, загорает, отдыхает. Но с безопасностью все не так радужно.

На официальных пляжах люди спокойно переплывают буйки и уплывают туда, где ходят катера и моторные лодки. Еще один популярный тренд — сапборды. Казалось бы, что может быть безобиднее? Но многие катаются без спасательных жилетов. Упасть в воду и не выплыть под палящим солнцем можно за минуту.

Рейды прошли на реке Тобол. Фото: МЧС по Курганской области

Самое тревожное — дети. Инспекторы нашли подростков, которые прыгали с моста в необорудованном для купания месте. Рядом не было ни одного взрослого. Между тем за отдых несовершеннолетних без присмотра родителей в Кургане предусмотрен штраф — от 2,5 до 5 тысяч рублей. Со всеми нарушителями спасатели провели беседы, раздали памятки и объяснили, чем может закончиться легкомысленное поведение на воде.

Между тем в соседнем районе уже случилась беда. 10 июля в водоеме микрорайона Заозерный в Кургане утонул 52-летний мужчина. Знак «Купание запрещено» он проигнорировал. Тело извлекли на берег водолазы областной поисково-спасательной службы. Обстоятельства гибели сейчас устанавливают.

Кстати, из-за аномальной жары 11 июля в Курганской области закрыли трассы для движения большегрузов.

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