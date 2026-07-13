ФК «Челябинск» выиграл у «СКА-Хабаровск» в первом туре Первой лиги. Фото ФК «Челябинск».

Сегодня, 13 июля, ФК «Челябинск» открыл новый сезон в Первой лиге домашним матчем с приморским «СКА-Хабаровск». Это второй сезон для «горожан» во втором по значимости футбольном чемпионате России. Напомним, прошлый турнир «Челябинск» закончил на 10-м месте, при этом будучи лидером после первого круга чемпионата.

На открытой тренировке перед началом сезона главный тренер челябинского клуба Роман Пилипчук сказал, что задача на это чемпионат – занять место выше того самого десятого и бороться за места в тройке призеров. Отметим, что в этом сезоне в клуб пришли сразу 11 новичков.

Что касается матча со «СКА-Хабаровск», то в прошлом сезоне клубы дважды встречались между собой, и оба матча завершились вничью.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ «ПО-ДРУЖЕСКИ»

А сегодняшний матч-открытия начался, как и положено, с массированных атак хозяев. Правда, и гости «огрызались» вполне зеркально. Но счет открыли челябинцы: Илья Сафронов с левого края штрафной перевел мяч на дальнюю штангу на защитника Алексея Бердникова, тот принял снаряд и вторым касанием с угла вратарской пробил под дальнюю штангу — 1:0. Но на перерыв команды ушли при счет 1:1. В добавленную к основному времени минуту хабаровчане «заспечатали» ворота Марка Переверзева. Михаил Горелишвили получил мяч в центральной зоне, добежал до радиуса штрафной и с левой ноги низом пробил точно в правый от себя угол.

ФК «Челябинск» открыл счет в матче со «СКА-Хабаровск». Фото ФК «Челябинск».

ХОЗЯЕВА НАШЛИ ПУТЬ К ВОРОТАМ

Во втором тайме в составе хозяев на поле вышел воспитанник челябинского футбола, в прошлом сезоне игравший в Премьер-лиге в составе нижегородского «Пари-НН», Матвей Урванцев.

«Челябинск» заметно активизировался. «Обстрел» чужих ворот был довольно интенсивный. И это привело к результату. На 56-й минуте Рамазан Гаджимурадов сделал счет 2:1. Хозяева устроили атаку левым флангом. Урванцев отдал пас в штрафную на Сафронова, тот прострелил вдоль ворот, а Гаджимурадов переправил мяч в сетку!

Гости побежали отыгрываться, и тут уже Переверзеву пришлось спасать свои ворота. А через 10 минут тот же Гаджимурадов оформил дубль, забив второй мяч в ворота своей бывшей команды! Урванцев на левом фланге обыграл соперника, прошел в лицевую и прострелил во вратарскую, а Гаджимурадов с трех метров переправил мяч в сетку. 3:1, и это уже серьезная заявка на победу с одной стороны. С другой —работающая связка Урванцев — Гаджимурадов. По крайне мере, в этом матче.

Оставшиеся 25 минут матча обе команды старались разгонять атаки на ворота друг друга. Отметим, что первый попадане в створ ворот у гостей случилось только на 90-й минуте (Переверзев отразил удар).

На стартовый матч ФК «Челябинск» пришли более 5000 болельщиков. Фото: КП-Челябинск.

Кстати, на стартовый матч челябинцев пришло чуть больше 5000 болельщиков. Не рекорд, но вполне! Так, что свой весомый вклад в победу болельщики тоже внесли! 19 июля «Челябинск» в подмосковном Домодедово сыграет с местным клубом «Велес».

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