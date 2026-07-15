«Мой сын – больной ребенок. Вы не имели права!»: мама погибшего в интернате связанного мальчика не дождалась извинений от его убийц

Марина хочет наказать всех, из-за кого не стало ее сына. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Последние четыре года Марина жила словно в аду. Ее старший сын погиб в интернате, куда попал из-за тяжелого психиатрического диагноза. А потом его раздавленной горем маме пришлось доказывать, что это не случайность, а итог равнодушия и жестокости.

Недавно трое сотрудников интерната получили реальные сроки. И пока они пытаются обжаловать приговор, Марина обещает – безнаказанным не уйдет никто. Почему трое взрослых людей привязали мальчика к кровати и бросили, как они вели себя не суде и почему это решение суда стало уникальным?

С чего все началось

Для начала стоит вспомнить историю Марины и ее старшего сына. Когда он был подростком, врачи поставили тяжелый диагноз, связанный с психиатрией – называть его мы не имеем права. Его мама пыталась найти разные варианты, но справиться было непросто, поэтому женщина была вынуждена отдать сына в интернат.

Но это далеко не тот случай, когда отдала и забыла. Марина часто приезжала к сынишке, привозила ему и другим детям гостинцы. Иногда забирала его домой, сама возила его на обследования. Именно во время такой поездки мальчик признался маме, что в интернате есть железная кровать, где наказывают ребятишек. Туда отправляли детей, которые, например, не хотели спать.

– 22 июня, когда я вернула сына, сообщила, что знаю о существовании такого наказания. Сказала, что возмущена, на что мне ответили, что будут разбираться, когда из отпуска выйдет заведующая – 4 июля, – вспоминает тот день Марина.

Тогда она видела сына последний раз. 7 июля 2022 года в 21:30 мальчика не стало. Следствие установило, что вечером он вел себя беспокойно. Сотрудницы решили «успокоить» его по-своему – зафиксировали на кровати и ушли. От переживаний его начало тошнить, а он не смог даже повернуть голову…

«Я же дома с ним как-то жила»

Но настоящую причину узнали не сразу. Сначала пытались списать все на несчастный случай – мальчика даже отвязали и унесли в другое место. Ведь они не имели права так с ним поступать.

– Самое важное, чего нам удалось добиться за эти четыре года, мы задали судебную практику в отношении истязаний, применяемых к детям в подобных учреждениях. Теперь люди узнают, что бывает с теми, кто распускает руки в отношении детей-инвалидов и применяет «вязки» в системе социального обеспечения, – рассказывает Марина в своих социальных сетях. – Наш случай пример того, что применение вязок будет наказываться реальным сроком.

Женщина подчеркивает, что по закону привязывать ненадолго можно только для того, чтобы поставить укол или капельницу. В крайнем случае – для того, чтобы дождаться приезда скорой помощи.

– Они привязали его не для того, чтобы оказать помощь, дождаться скорой помощи или хоть как-то повлиять на его состояние. А для того, чтобы он не мешал им пить чай, делать свою работу. Не важно, что он делал, он – больной ребенок. Вы не имели права! Почему руководство не обучает своих сотрудников взаимодействовать с такими детьми? – задает риторический вопрос Марина.

При этом она уверена, что ее сын потерпел бы до приезда скорой помощи. Но для этого нужно было попросить его, поговорить по-доброму.

– Я же дома с ним как-то жила. Не отдала его на следующий день, когда мы получили этот страшный диагноз. Мы больше года с этим боролись и жили. Как-то же можно было с ним разговаривать, просто обнять его и попросить подождать, – уверена мама.

«Вы – палачи, просто пешки»

Суд огласил приговор 3 июля 2026 года – почти через четыре года после того, как мальчика не стало. Марина признается, что в тот день она шла на суд как на праздник.

– Это событие для меня имело внутреннее убеждение, что я прошла этот путь не зря и достойно. Я очень часто встречалась с подсудимыми в зале суда, но очень корректно себя вела – за исключением каких-то моментов. Один раз я бежала за одной из обвиняемых и хватала ее за руки. И ей было так неприятно! А что такого? Вы хватали моего сына за шею и тащили, а потом пытались убедить участников судебного процесса, что в этом нет ничего страшного, – рассказывает Марина.

Свою судьбу они встретили спокойно – все трое получили реальные сроки от 6 до 6,5 лет. Ни один из них не пустил ни слезинки. Перед Мариной они тоже не извинились.

– Я считаю, что эти нелюди сейчас находятся там, где их место. Соглашусь с некоторыми сообщениями – мало. Для меня будет мало и 20 лет, потому что это не вернет мне ребенка.

Но сами осужденные до последнего рассчитывали на условные сроки. Хотя, по словам Марины, они почти не сотрудничали со следствием, а иногда даже вводили его в заблуждение. Но теперь они будут пытаться обжаловать приговор.

– Позиция защитников была такой: они не виноваты. Хорошо. А кто виноват? Извините, вы – исполнители, палачи, просто пешки, которые совершили преступление. Именно поэтому я иду дальше и добиваюсь ответа руководства перед законом. Когда один из осужденных устраивался на работу, ему заместитель руководителя давал инструктаж, что «дети буйные, нужно привязывать», – делится Марина.

Но суд не только отправил в колонию тех самых исполнителей. Также он вынес частное постановление.

– В этом документе говорится о том, что министерству социальных отношений нужно обратить внимание на выявленные факты нарушения закона со стороны директора «Троицкого центра содействия семейному воспитанию» и подчиненных ей сотрудников. Руководству не избежать ответственности. Второе дело тоже находится в Следственном комитете. А на опыте проще добиться справедливости. И я с радостью это сделаю, – признается Марина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.