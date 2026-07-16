«Южноуральцы удивляют и вселяют уверенность»: генконсул КНР в Екатеринбурге — о российско-китайском сотрудничестве по челябинскому метротраму

Китайская компания CRCC выполняет тоннелепроходческие работы на ветке «Север — Юг» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн оценил российско-китайское сотрудничество в строительстве челябинского метротрама. Разговор состоялся на открытии фотовыставки «Связанные одной судьбой на пути великих свершений» об инновационных успехах Поднебесной.

— Это правительственный проект, который российская сторона строит самостоятельно, просто при помощи китайского подрядчика и китайской команды рабочих. У них есть мощные инструменты и технологические возможности, — прокомментировал КП-Челябинск Ло Шисюн. — Подобрана хорошая команда, я часто приглашаю их к себе в гости и слушаю их проблемы, стараюсь помогать.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн открыл в Челябинске фотовыставку «Связанные одной судьбой на пути великих свершений». Фото: Ирина ФАДЮШИНА. Перейти в Фотобанк КП

По словам господина Ло Шисюна рабчииз Поднебесной нравится на Южном Урале. До приезда в Челябинск китайские рабочие трудились в Москве: строили магистрали и автомобильные трассы, к примеру, между столицей и Казанью.

— Южноуральцы их удивляют и вселяют уверенность в свои силы. Более того, у китайских рабочих есть мысли остаться и после окончания строительства метро — попробовать себя в новых проектах и сферах. Например, поработать в университетах.

Напомним, субподрядчик — ООО «16-е управление СиАрСиСи» (входит в китайский холдинг CRCC) выполняет тоннелепроходческие работы на ветке «Север — Юг». В декабре прошлого года был запущен механизированный комплекс «Полина» — название китайские инженеры выбрали в честь героини сериала «Папины дочки», который в свое время был популярен у них в стране.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В апреле приступил к работе тоннелепроходческий комплекс «Мария», который ранее использовался при строительстве Большой кольцевой линии московского метро. Для работы в Челябинске его снастили новым ротором из Китая.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Мы сделали модернизацию, увеличили мощности на 20 кВт, чтобы она могла проходить твердые породы, — комментировал ранее руководитель проекта по строительству метро в Челябинске Лю Юн.

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