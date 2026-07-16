Ливни-водопады, ураганный ветер, град: метеорологи объяснили, когда все это безобразие покинет Челябинскую область

В Верхнем Уфалее вышли из берегов реки. Фото: прокуратура Челябинской области

На Челябинскую область в июле обрушились дожди. В части районов количество осадков уже превысило месячную норму. Это результат не унылого затяжного ненастья, а чрезвычайно сильных ливней. Например, в Верхнем Уфалее за каких-то 12 часов вылилось 59 миллиметров осадков. А в Троицке и того хуже: за час набрался 31 миллиметр осадков, это половина месячной нормы.

В некоторых районах Южного Урала выпал град и прошли шквалы — скорость ветра превышала штормовые 25 метров в секунду.

Инфографика: Челябинский ЦГМС

Из-за нахлынувшей воды реки выходят из берегов. В Шершневском водохранилище вынуждены были увеличить сброс. В Златоусте накануне вынужденно закрывали Айский мост. В Верхнем Уфалее подтопило частные дома, в городе ввели режим повышенной готовности.

Как объяснили в региональном Гидрометцентре, осадки вызваны циклонами, задержавшимися над Южным Уралом. В небе над Челябинской областью активно образуются мощные кучево-дождевые облака, порождая ливни, грозы и шквалы.

Фото: прокуратура Челябинской области

— 17 июля центр циклона отойдет на северо-восток на территорию Свердловской и Тюменской области, поэтому интенсивность осадков завтра на Южном Урале снизится, — рассказали метеорологи. — Но с запада к Челябинской области вновь продвигается новый центр циклона с активным волновым фронтом, поэтому есть большая вероятность того, что опасные и неблагоприятные явления погоды вернутся в выходные.

По расчетам специалистов, шанс на улучшение погоды появится только на следующей неделе. К этому времени Челябинская область может попасть во «владения» идущего с севера антициклона.

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