Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

В Верхнем Уфалее вышли из берегов реки Уфалейка и Генералка — там выпало 50% месячной нормы осадков. По последним данным, в зоне подтопления оказались в общей сложности около 200 жилых домов и приусадебных участков. Эвакуированы 69 человек, почти половина из них дети. Рассказываем, какой ущерб нанес потоп после дождя в Верхнем Уфалее на 16 июля 2026.

Режим повышенной готовности из-за потопа в Верхнем Уфалее

Из-за потопа в Верхнем Уфалее ввели режим повышенной готовности. На помощь местным чрезвычайным службам приехали сотрудники МЧС из Челябинска. Министр общественной безопасности Александр Гриб поручил организовать дополнительное оповещение жителей, находящихся в потенциальной зоне подтопления. Продолжатся дворовые обходы для информирования людей.

Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

Чтобы стабилизировать паводковую ситуацию будет увеличен сброс воды с Верхнеуфалейского водохранилища. Об этом заявил глава Минэкологии региона Игорь Гилев. Поручено составить график сброса.

По данным Челябинского ЦГМС, в Верхнем Уфалее за 12 часов выпало 59 мм осадков. Завтра, 17 июля, центр циклона уйдет на соседние регионы. Интенсивность дождей на Южном Урале снизится, но с запада продвигается новый центр циклона с активным волновым фронтом, поэтому с большой долей вероятности опасные и неблагоприятные явления погоды вернутся в выходные.

Эвакуация из-за потопа в Верхнем Уфалее: куда обращаться

Эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок. Для пострадавших открыли пункт временного размещения, пока там находится три человека. Остальные поехали к родственникам и знакомым. На случай ухудшения обстановки подготовлен еще один пункт временного размещения на 50 мест.

Пункт временного размещения расположен по адресу: Верхний Уфалей, переулок Клубный, 3 — на базе ГУ СО «Верхнеуфалейский центр социального обслуживания».

Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

Сколько домов пострадало из-за потопа в Верхнем Уфалее

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, из-за потопа в Верхнем Уфалее пострадало 69 жилых домов и 131 приусадебных участка. В СНТ «Металлург» затопило огороды.

Вот что рассказывают жители в местном паблике «Новости Верхнего Уфалея».

— В саду «Металлург» — полный капец. Ничего не спасти, — пишет в соцсетях Татьяна. — Спасибо МЧС, помогли на лодке добраться до участка.

— Машины по окна затоплены стоят, — сообщает Ольга.

— Якушева, 109. Двор по колено в воде. За полчаса вода прибыла на пару метров и продолжает прибывать, — пишет Марина.

— На Коммунальной, 1 огород затопило, опять без урожая будем, — пишет Лидия.

Как сообщили в правительстве региона, для подсчета ущерба будут созданы оценочные комиссии.

Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

В зону подтопления попал и ряд энергообъектов, из-за чего увеличиваются риски и опасность поражения электрическим током. Для безопасности жителей ограничена подача электричества по двум линиям электропередачи 6 кВ, сообщают «Россети Урал».

Фото последствий от потопа в Верхнем Уфалее 16 июля 2026

1obl.ru публикует фото последствий потопа в Верхнем Уфалее, сделанные сегодня, 16 июля 2026.

Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

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