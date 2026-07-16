Энергетики «Россети Урал» для безопасности жителей ограничили электроснабжение в подтопленных районах Верхнего Уфалея Челябинской области

Фото: «Россети Урал»

Сильные дожди (по данным регионального Гидрометцентра, за последние сутки выпало 50% от месячной нормы осадков) вызвали подтопление части города Верхний Уфалей, расположенного на реке Уфалейка (правый приток р. Уфа) и ее притоке - реке Генералка.

В зону подтопления попал и ряд энергообъектов. Для обеспечения безопасности жителей специалисты челябинского филиала «Россети Урал» временно ограничили подачу электроэнергии по двум линиям электропередачи 6 кВ. Ведется усиленный контроль состояния оборудования и гидрологической обстановки.

После снижения уровня воды, убедившись в безопасности функционирования оборудования, специалисты «Россети Урал» приступят к поэтапному возобновлению подачи электроэнергии.

Энергетики «Россети Урал» предупреждают: в связи с подтоплением энергообъектов паводковыми водами увеличиваются риски и опасность поражения электрическим током. Необходимо проявлять особую осторожность и обращать внимание на возможные обрывы или провисание проводов воздушных линий электропередачи.