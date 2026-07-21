Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске продолжаются съемки сериала «Челябинский раджа». На этот раз действие развернулось в одном из ресторанов города. На съемочной площадке побывала фотокорреспондент КП-Челябинск.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Немного приоткроем завесу тайны: по сюжету герой Дмитрия Брекоткина Вася встречается в ресторане со своей женой Машей, которую играет Екатерина Стулова. Неожиданно к их столику подходит героиня Ангелины Поплавской, бортпроводница Мила, и начинает вспоминать, как они с Васей вместе облетели полмира. Правда, ни ее карьера в авиации, ни мечта главного героя стать летчиком так и не сбылись. А был ли между Васей и Милой роман или это лишь недоразумение, зрители узнают уже после премьеры сериала.

Дмитрий Брекоткин Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Эту сцену снимали за одним столом с девяти утра. Вместо алкоголя в бокалы актерам наливали лимонад «Дюшес». Дмитрий Брекоткин и его коллеги быстро вошли в рабочий ритм, а режиссер Радик Рахимов оставался доволен каждым дублем.

Напомним, несколькими днями ранее съемочная группа работала на ледовой арене «Трактор», где также снимали эпизоды сериала «Челябинский раджа».

Тот самый перстень Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Роман Юнусов Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Екатерина Стулова Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Ангелина Поплавская Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.