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Общество21 июля 2026 8:29

Пили «Дюшес» и ревновали: как прошли съемки эпизода нового сериала ТНТ с Екатериной Стуловой и Дмитрием Брекоткинымфото

Съемки новой сцены сериала «Челябинский раджа» прошли в ресторане
Мария БАРАНОВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске продолжаются съемки сериала «Челябинский раджа». На этот раз действие развернулось в одном из ресторанов города. На съемочной площадке побывала фотокорреспондент КП-Челябинск.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Немного приоткроем завесу тайны: по сюжету герой Дмитрия Брекоткина Вася встречается в ресторане со своей женой Машей, которую играет Екатерина Стулова. Неожиданно к их столику подходит героиня Ангелины Поплавской, бортпроводница Мила, и начинает вспоминать, как они с Васей вместе облетели полмира. Правда, ни ее карьера в авиации, ни мечта главного героя стать летчиком так и не сбылись. А был ли между Васей и Милой роман или это лишь недоразумение, зрители узнают уже после премьеры сериала.

Дмитрий Брекоткин

Дмитрий Брекоткин

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Эту сцену снимали за одним столом с девяти утра. Вместо алкоголя в бокалы актерам наливали лимонад «Дюшес». Дмитрий Брекоткин и его коллеги быстро вошли в рабочий ритм, а режиссер Радик Рахимов оставался доволен каждым дублем.

Напомним, несколькими днями ранее съемочная группа работала на ледовой арене «Трактор», где также снимали эпизоды сериала «Челябинский раджа».

Тот самый перстень

Тот самый перстень

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Роман Юнусов

Роман Юнусов

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Екатерина Стулова

Екатерина Стулова

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Ангелина Поплавская

Ангелина Поплавская

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

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