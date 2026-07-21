Переточка выгодна

Рабочая встреча «МАТИКС»: обсуждение переточки, восстановления инструмента и складского обеспечения производства.

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В металлообработке инструмент давно перестал быть мелким расходником. Фрезы, сверла, развертки и специнструмент напрямую влияют на себестоимость детали, сроки выпуска и стабильность цеха. Если нужной позиции нет в наличии или инструмент после первого износа сразу уходит в лом, предприятие снова тратит деньги на покупку нового.

«МАТИКС» предлагает другой подход: принять инструмент, провести входной контроль и дать понятное решение - что можно восстановить, что лучше заменить новым, а что уже окончательно списать. Такой формат удобен для производства: все решается в одном месте.

Промышленная переточка - это не бытовая заточка. «МАТИКС» восстанавливает заводскую геометрию режущей части до заводских параметров. После такой работы восстановленный инструмент возвращается в производство на привычных режимах, без потери производительности и без корректировки управляющей программы на станке ЧПУ.

Для примера возьмем типовую позицию: концевая твердосплавная фреза по стали Ø10 мм, хвостовик 10 мм, рабочая длина 25 мм, 4 зуба. Средняя рыночная цена на июль 2026 года для сопоставимого инструмента китайского производства - около 6 300 . В прайсе «МАТИКС» переточка такой фрезы с покрытием стоит 1 445 .

Разница - более чем в четыре раза. Поэтому вопрос уже не в том, дорого или дешево переточить. Вопрос в другом: зачем каждый раз покупать новый инструмент, если часть позиций можно вернуть в работу с помощью переточки за меньшие деньги?

У «МАТИКС» есть большой склад металлорежущего инструмента и оснастки. Компания готова предложить новый инструмент под текущие задачи производства, под замену списанных позиций или под освоение новых деталей. Пока одни позиции работают в цехе, другие можно передать в «МАТИКС» на входной контроль, переточку и восстановление.

Металлорежущий инструмент «МАТИКС»: фрезы, сверла и специнструмент для станков с ЧПУ.

На входном контроле специалисты определяют, какой инструмент еще может получить вторую жизнь, а какой уже нецелесообразно восстанавливать. Пригодные фрезы, сверла и специнструмент отправляются на переточку. Непригодный инструмент можно списать окончательно, при этом «МАТИКС» готов рассмотреть прием такого лома с компенсацией по согласованным условиям.

Под брендом «МАТИКС» инструмент делится на три серии. Эконом - для разовых заказов и небольших партий, где не требуется капитальное освоение детали и нет смысла вкладываться в дорогой технологический процесс. Такой инструмент должен достойно отработать свои деньги здесь и сейчас. Стандарт - для повседневной работы, золотая середина между ценой и стойкостью инструмента. Премиум - для ответственных операций и сложных материалов, где ошибка может привести к браку или простою. Эта серия ориентирована на задачи, где требуется качество и стойкость уровня Walter, Tungaloy, Kyocera и других мировых производителей.

«МАТИКС» закрывает сразу несколько задач: помогает приобрести новый инструмент, подобрать инструмент и оснастку под действующее производство, проработать технологию при освоении новых деталей, восстановить пригодный инструмент и принять то, что уже подлежит окончательному списанию.

Переточка возвращает в производство восстановленный инструмент, в который уже были вложены деньги. Склад помогает закрывать срочные потребности. А три серии «МАТИКС» позволяют выбрать решение под конкретную задачу: от разовой партии до ответственной обработки.

О компании

ООО НПО «МАТИКС» - российский разработчик и производитель осевого металлорежущего инструмента для станков с ЧПУ. Компания выпускает фрезы, сверла, развертки, зенкеры, зенковки и специнструмент, оказывает услуги промышленной переточки и восстановления.

Сайт: matixru.com

Почта: matix@matixru.com

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