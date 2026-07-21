Новые технологии для старых цепей

«Солид» официальный интегратор классических промышленных и коллаборативных роботов.

erid: 2W5zFGCPCzD

Как обогнать китайских производителей цепей, у которых себестоимость ниже на 90%? Ответ нашли в Челябинске. Компания «Солид» - инженеры и интеграторы роботов - предложила компании «Альба» из Юрюзани снизить затраты на треть с помощью автоматизации и машинного зрения.

14 июля в Юрюзани прошла встреча, которая может изменить подход к производству цепей на Урале. Руководители челябинских предприятий - «МАТИКС», «Солид» и «ТехАрсеналДеталь» - встретились с гендиректором ТД «Альба» Евгенией Заградиновой. От «Солида» участвовал заместитель директора по автоматизации Анатолий Самохвалов. «Альба» ищет способы снизить себестоимость, чтобы выйти на рынок массовых цепей и конкурировать с китайцами.

КТО ТАКОЙ «СОЛИД» И ПОЧЕМУ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ

«Солид» - не просто поставщик. Это инженеры и производители с цехом в Челябинске более 1000 кв. м. Здесь выполняют полный цикл - от чертежа до изделия по стандартам ИСО 9001, включая крупногабаритную и высокоточную обработку. Детали идут в аэрокосмическую отрасль.

Главное - «Солид» официальный интегратор классических промышленных роботов Kawasaki и коллаборативных роботов Dobot. Внедряют готовые решения: роботы «ЛоадВизард» сами загружают станки с ЧПУ, позволяя одному оператору обслуживать три станка. Комплексы «АркВизард» для сварки удваивают производительность уже в первый месяц своей работы. Инженеры проводят аудит, пишут программы, запускают линии под ключ. Коллаборативные роботы безопасны и настраиваются за пару дней, а Kawasaki работают до четырех лет без техобслуживания.

ГЛАВНАЯ БОЛЬ «АЛЬБЫ»: ЦЕНА И КОНКУРЕНЦИЯ

Заградинова сразу обозначила проблему: снизить себестоимость без потери качества крайне сложно. Российские производители работают из круга, а китайцы используют трубу - экономия до 90% на отходах.

- Меня приглашали рассказать о преимуществах локализации, - призналась она. - Но сейчас понимаю: платежеспособного клиента нет, приходится искать инструменты. Снизить себестоимость, кроме как купить компоненты в Китае, не можем.

«Альба» решила закупать шарнирные элементы в Китае, а в Юрюзани выстраивать автоматизированную сборку. Но нужна сортировка брака - без машинного зрения не обойтись. Заградинова подсчитала: покупка двух токарных станков обошлась бы в 15 млн и окупилась за семь лет, а закупка готовых элементов в Китае даст прибыль через три месяца.

- Если посчитать, себестоимость можно снизить на 30%, - пояснила она. - Тогда выйдем на валовые цепи и станем конкурентами.

«Солид» создает решения под любой бюджет.

РОБОТЫ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ И ЧУВСТВУЮТ

Анатолий Самохвалов предложил системный подход: если «Альба» сведет в таблицу параметры контроля брака и требования к техпроцессу, «Солид» подготовит предложения и подберет оборудование.

Он рассказал о возможностях Kawasaki: в базе - технология TouchSense, робот сам ощупывает деталь и корректирует траекторию сварки, даже если заготовка собрана с перекосом. Можно дооснастить лазерным слежением за швом - сканирование перед сваркой, горелка ведется точно по линии. «Солид» работает с разными производителями роботов и производит решения под любой бюджет.

Евгения Заградинова подтвердила: «Альба» тоже думает о машинном зрении для контроля размеров и микротрещин после термообработки. Планирует закупать компоненты через Казахстан сухопутным транспортом, чтобы снизить риски.

- Нам потребуется машинное зрение для сортировки брака, - резюмировала она.

ИТОГ: СОТРУДНИЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ

Стороны договорились о следующем шаге. Евгения Заградинова предложила снять видео текущего процесса термообработки и показать, как хотели бы изменить работу.

- Покажем, как сейчас происходит и как хотелось бы, - сказала она. - Вы дадите идеи, мы вам - свой ответ. На основе диалога подготовим ТЗ.

Для «Альбы» автоматизация - шанс снизить себестоимость и выйти на новый уровень качества. Для «Солида» - очередное подтверждение, что будущее уже на производстве.

Узнать подробности о работе компании «Солид» можно на официальном сайте prosolid.ru или по телефону +7 (351) 200-40-88. г. Челябинск, ул. Российская, 1.

Реклама ООО «Солид». ИНН 7447239923