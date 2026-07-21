Промышленные полы как инженерная задача

Петр Дырдо (на фото - второй слева) во время деловых встреч.

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Директор строительной компании «Дедал» Петр Дырдо провел рабочие встречи с руководством двух ведущих промышленных предприятий Челябинской области - АО «Завод «Пластмасс»» и АО «Сигнал». Основной темой переговоров стало взаимодействие в сфере устройства и восстановления напольных покрытий, которые сегодня являются важной составляющей производственной инфраструктуры. Стороны обсудили возможные форматы сотрудничества, включая участие «Дедала» в качестве субподрядчика в рамках инвестиционных программ и капремонтов.

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ В ИНДУСТРИИ ПОКРЫТИЙ

Компания «Дедал» работает с 2009 года. Свой путь она начинала с устройства безопасных напольных покрытий для социальных объектов - школ, больниц и детских садов, где повышенные требования к пожарной безопасности и износостойкости были приоритетом. Накопленный опыт позволил выйти на промышленный уровень, а там стандарты оказались на порядок строже: от химической стойкости на пищевых производствах до способности к дезактивации на объектах атомной отрасли.

Сегодня в штате более 30 специалистов, два складских узла (Челябинск и Москва), материалы закупаются преимущественно у заводов Свердловской области, а также у поставщиков из столиц.

«Дедал» работает с эпоксидными, полиуретановыми, полиуретанцементными, полимерцементными, спортивными и упрочненными бетонными полами. Выбор диктуется условиями: пешеходная зона, тяжелые погрузчики или тонкие колеса штабелеров - для каждого случая свое решение. Компания не ограничивается новым строительством - часто дорабатывает и восстанавливает существующие покрытия. Семь планетарных машин и десяток обученных операторов позволяют возвращать покрытиям первозданный вид без остановки логистики.

Эпоксидный грунт по всей площади в осях 8-11.

География - от Калининграда до Владивостока. Сейчас идут объекты на Верхнекамской калийной компании и Гурьевской птицефабрике. В Челябинской области «Дедал» сотрудничал с «Макфой», «Увелкой», «Мирэль» и заводами ТМК. Пищевая промышленность остается надежным заказчиком. Металлурги в последние годы притормозили инвестпроекты, но компания диверсифицирует портфель: делает паркинги, элитное жилье, декоративные полы для банков и гостиниц, включая офисы Сбербанка и «Новатэка».

«ПЛАСТМАСС»: СУБПОДРЯД ЧЕРЕЗ ПРОВЕРЕННЫХ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ

Заместитель генерального директора по строительству АО «Завод «Пластмасс»» Николай Талялев подтвердил: объекты строятся постоянно, есть и поврежденные прошлогодние площадки, требующие восстановления. «Дедал» предложил полный набор: полиуретан, цементные составы, антистатику, защиту бетона от коррозии, топпинги и ремонт. Однако текущие объемы по полам пока невелики. Завод порекомендовал выйти на своих генподрядчиков, чтобы работать уже на субподряде. «Дедал» знаком с этими подрядчиками, но плотного сотрудничества не было. Талялев отметил, что есть перспективный объект - на нем подрядчик страдает от нехватки людей, и там можно будет взять полный цикл. Стороны обменялись контактами.

«СИГНАЛ»: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

Генеральный директор АО «Сигнал» Максим Киселев рассказал о схеме закупок: полы не выносятся отдельно, они находятся в смете комплексного капремонта зданий (кровля, окна, двери, стяжка, полимерный слой). Подрядчик сам выбирает субподрядчика. Киселев подчеркнул важность соблюдения технологии - влажность, сроки выдержки, грунтовка, устройство медного контура для заземления. Полимерные покрытия ценят за сочетание твердости и эластичности - они не растрескиваются.

В ходе диалога всплыла проблема недобросовестных исполнителей. Многие срывают сроки, халтурят, уходят в суды. «Дедал» поделился опытом на пищевых и промышленных предприятиях. Сегодня «Сигнал» требует от партнеров прозрачности и честности. Киселев предложил Петру Дырдо обменяться контактами и в перспективе рекомендовать его своим генподрядчикам. Главные критерии - качество, сроки и адекватное взаимодействие.

Обе встречи показали высокий запрос на профессиональные полы и открыли для «Дедала» новые каналы сотрудничества с ведущими промышленными площадками региона.

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