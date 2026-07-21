Зайдя домой, жильцы обнаружили себя по щиколотку в воде. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Начавшаяся в выходные (а по большому счету — не заканчивающаяся годами) череда коммунальных неурядиц у жильцов дома на улице Светлой в челябинском микрорайоне «Белый хутор» продолжилась. Неделю назад сотрудники управляющей компании несколько дней чинили стояк с горячей водой, но буквально через пять дней вода полилась вновь.

Хозяев квартиры не было дома. Тревогу забили соседи, у которых «тепленькая пошла» с потолка.

Вернувшись домой, хозяева квартиры, где произошло ЧП, оказались по щиколотку в воде. Читатели КП-Челябинск поделились видео: по всей квартире пол залит водой, которую приходится черпать ведрами:

— Ламинат отошел, вся мебель, ковры, ладно, хоть технику и компьютеры успели поднять. По всей квартире плывем! И соседи снизу тоже плывут.

В «Белом хуторе» квартирные трубы лопнули сразу после их ремонта Источник: Читатель КП-Челябинск

— Видимо, какое-то давление неправильное в трубах, или сами трубы негодные. По большому счету, зная всю нашу проблему, УК должна поменять всем трубу по стояку, а не кусками ее латать, — добавляет соседка, также пострадавшая от порыва. — Слесарь приходил к соседу и сказал, что так как 20 июля началось плановое отключение горячей воды, никто вам ничего ремонтировать не будет во время опрессовки.

Отметим, что жильцы «Белого хутора» регулярно сталкиваются с бесхозяйственным отношением управляющей организации — УК КЖСИ. Люди жалуются на гололед во дворах зимой и переполненные урны летом, а также на недоделки в домах, за которые платятся многомиллионные ипотеки: гудящие и лопающиеся батареи, текущие межпанельные швы, сломанные лифты и др. При этом обращения в Госжилинспекцию и прокуратуру к практически не двигают эту ситуацию к системному изменению в лучшую сторону.

КП-Челябинск направила запрос в УК КЖСИ. На момент публикации ответ получен не был.

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