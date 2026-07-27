Ху Чжиюань поддержал супругу Чжан Шу — приехал с ней в Челябинск и начал учить здесь русский язык Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Ежегодно иностранные студенты поступают учиться в Челябинск и, как правило, после получения диплома они уезжают домой. История Чжан Шу особенная: она приехала на Южный Урал вместе с мужем Ху Чжиюанем и маленькой Канюй. Молодая женщина очень хотела учить русский язык. Муж не просто отправился с ней в далекую страну, но сам стал студентом (с чего начался путь семьи в России читайте в нашем материале). Тогда молодая пара даже не подозревала, что снова вернется сюда почти через семь лет, чтобы строить культурный мост между Россией и Китаем, а также ради дочек (которых стало уже двое). Об адаптации к российской жизни, планах на будущее и многом другом — в интервью КП-Челябинск.

Небольшая предыстория: почему Челябинск

Все началось с детской мечты Чжан Шу учиться в России. Повзрослев, она вместе с мужем Ху Чжиюанем стала работать педагогом дошкольного образования в университете, но этого было мало — она поняла, что должна поступить в аспирантуру. Путь к получению степени оказался тернист. Она хотела преодолеть языковой барьер и научиться свободно разговаривать на русском языке. Дома это было очень сложно.

— В Китае гораздо труднее поступить в магистратуру или аспирантуру, а учиться маме с детьми — и подавно, — объясняет она.

Тогда было принято решение поехать учиться в Россию. Сначала была Москва, но там как будто не были заинтересованы в студентах.

— Преподаватели нам показались медленными, они долго отвечали на наши запросы, отклика было мало.

Чжан Шу начала учить русский язык в 15 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Судьба привела ее в ЮУрГГПУ, где темп жизни и атмосфера совпали с ожиданиями. После того, как супруги закончили обучение в Челябинске, они вернулись на родину. Казалось бы, все нормализовалось: они работали в Ниндском профессионально-технологическом институте, который находится на юге, в провинции Фуцзянь, а Канюй училась в школе. Но в действительности все оказалось не так просто.

— Когда мы приехали обратно в Китай, Канюй начала ходить в школу. Сперва все было хорошо, однако спустя время мы заметили, что она начала сильно уставать на учебе: большое количество домашних заданий, сидячий образ жизни и необходимость много времени проводить в школе очень сильно давили на нашего ребенка. Кроме того, Канюй — девочка очень активная, она хочет заниматься спортивной гимнастикой. Подолгу сидеть на одном месте не для нее. В Китае же родители вынуждены делать выбор, чем будет заниматься их ребенок: либо учебой, либо спортом, потому что совмещать эти два занятия практически невозможно. Мы стали думать над решением проблемы и задумались о переезде в Россию, — поясняет Чжан Шу.

Супруги работают по совместительству в центре международного культурно-образовательного обмена Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Сама Канюй говорит так:

— В Китае много учатся, а в России есть возможность учиться и заниматься спортом. Нельзя постоянно сидеть в классе, это вредно для здоровья. Было бы хорошо, если бы в Китае было больше времени на внеклассные занятия для всех учеников.

По словам девочки, в школе к ней относятся с интересом: в первые дни после приезда одноклассники садились рядом с ней в столовой и расспрашивали о Китае.

Сейчас супруги работают на факультете Евразии и Востока в ЧелГУ — преподают китайский язык бакалаврам и магистрам. Они отмечают, что студенты очень активные и старательные. Им обоим очень нравится работа.

По словам самих студентов, с китайскими преподавателями легче понимать иностранную речь — носители без посредников объясняют особенности языка. Кроме того, Чжан Шу и Ху Чжиюань хорошо знают различия китайского и российского менталитетов, что помогает ученикам наглядно увидеть разницу в культурах, а также понять, как эти различия сглаживать и буквально находить «общий язык» в общении.

Здесь люди разговаривают не как в учебниках

Китайский язык в России в последние годы набирает популярность. А как обстоят дела с русским языком в Поднебесной?

— Я начала учить русский язык в 15 лет, когда поступила в высшую среднюю школу, — рассказала Чжан Шу. — На самом деле, изучение русского языка в Китае до сих пор не сильно распространено, дети чаще всего учат английский. Но мой учитель сказал мне, что на экзамене в качестве иностранного будет проще сдать именно русский. Я сдавала «Гаокао» (дословно «высший экзамен». — Прим. ред.) — китайский государственный вступительный экзамен в вузы. Так начался мой путь в изучении этого трудного, но красивого и необычного языка. В школе учителей русского было немного, а проходили мы в основном грамматику, без живой речи и практики разговора. Теорию языка я знаю хорошо, а вот с говорением и аудированием были проблемы. Когда я приехала в Россию, то увидела, что люди разговаривают совсем по-другому, не как в наших учебниках, поэтому пришлось обучаться языку еще раз. Это было гораздо сложнее.

Ху Чжиюань, супруг Чжан Шу, изучает русский язык около семи лет:

— Когда мы приехали в Россию в первый раз (2019 год), я хотел поддержать жену в ее решении. На тот момент я изучал русский всего восемь месяцев. Я рад, что тогда у меня был отличный преподаватель, который к тому же еще и привил мне любовь к русской литературе.

Сейчас супруги помогают развивать сотрудничество между Китаем и Россией в области образования. Оба работают по совместительству в центре международного культурно-образовательного обмена — это частная школа с углубленным изучением иностранных языков, которая организовывает поездки российских учащихся в Поднебесную и наоборот — китайские школьники, интересующиеся Россией, тоже имеют возможность поехать учиться в Россию.

Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Китайский Новый год со студентами факультета Евразии и Востока.

Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Помимо организации поездок для школьников в Поднебесную, супруги также помогают российским студентам поступать в китайские университеты. Сами они считают, что на фоне нынешнего бума интереса к китайскому языку эта работа очень значима. Им искренне приятно предоставлять студентам, увлеченным китайским языком и культурой, возможность учиться в Китае.

От детской до классической литературы: что читают китайцы

Еще Чжан Шу и Ху Чжиюань занимаются переводом русских сказок на китайский язык.

— Мы с Чжан Шу переводили такие известные русские рассказы, как «Колобок», «Репка», «Цветик-семицветик» Валентина Катаева, «Леля и Минька» Михаила Зощенко. В Китае эти произведения очень известны еще с прошлого века, но в российской системе образования упоминаний о китайской литературе почти нет.

Супруги перевели сказку «Цветик-семицветик» на китайский язык Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Их также очень волнует проблема распространенности китайской литературы, в частности, сказок, в России:

— Мы, китайцы, много знаем о русских, но российские школьники и молодые люди знают о Китае гораздо меньше, — продолжает Ху Чжиюань. — Я, как ученый, считаю своим долгом работать над решением этой проблемы, создавая крупный культурный мост между нами в области образования. Мы должны сотрудничать друг с другом не только в экономических областях, но и в культурно-просветительских и образовательных.

Супруги занимаются переводами русских книг для детей Фото: Предоставлено "Комсомолке".

В связи с этим, очень любопытно звучит вопрос о китайской литературе: что является классикой для китайцев, подобно нашим авторам — Достоевскому, Толстому, Пушкину? Вот что посоветовал Ху Чжиюань:

— Национальной классикой, которую читают китайцы и многие интересующиеся нашей историей и культурой, являются четыре самые известные книги, написанные в эпоху Мин и Цин (XIV–XVIII века). Все они являются художественными романами и касаются либо известных исторических событий с элементами фэнтези, либо посвящены бытовой жизни китайцев того времени. Это известнейшие литературные произведения — «Троецарствие» (San Guo Yan Yi), «Речные заводи» (Shui Hu Zhuan), «Путешествие на Запад» (Xi You Ji), «Сон в красном тереме» (Hong Lou Meng). Из современных писателей можем посоветовать Мо Яня (есть в переводе на русский), он получил Нобелевскую премию. Его известные произведения: «Красный гаолян», «Страна вина», «Лягушки». Некоторые из них даже показывались в Большом театре в Москве.

Закрытый интернет: взгляд со стороны

Многие наслышаны об ограничениях интернета в Китае. Насколько доступны научные статьи для китайских ученых? Чжан Шу уверена, что это не является серьезной проблемой:

— Научного материала в Китае очень много. У каждого университета есть своя библиотека — это большое многоэтажное здание, похожее на кампус. Поэтому я думаю, что именно научного материала в Китае даже больше, ученые недостатка не испытывают. А обычные граждане некоторую информацию, например, политическую, не видят. Государство следит за информационной безопасностью, поэтому многие иностранные платформы у нас заблокированы. Но я считаю, что это хорошо, потому что сейчас в интернете много вредного контента.

Как опытный педагог, Чжан Шу отмечает большую разницу подходов к обучению в университете у китайских и российских студентов:

— В Китае, если пропусков много, куратор группы звонит родителям и спрашивает, почему студент не ходит на учебу. Если прогулы продолжаются, то его вскоре отчисляют. Каждый пропуск занятия обязательно должен сопровождаться объяснительной. За этим следят.

В целом, подход к учебе серьезен во всех отношениях: распространены даже частные школы-интернаты, в которых дети не только учатся, но и живут.

«Челябинск — тихий город»

Сравнивая ритм двух стран, семья признается: Челябинск подкупил их своей размеренностью и спокойствием. Такой контраст с беспокойными китайскими мегаполисами.

Канюй учится в челябинской школе Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Пока жизнь семейства сосредоточена в черте города, а любимый досуг — прогулки по лесу у парка Гагарина. Дальше Челябинска семья пока никуда не ездила, но Ху Чжиюань признался, что очень хочет попробовать краба и побывать на Камчатке.

К слову, о кухне. Несмотря на то, что в Челябинске много магазинов с китайскими продуктами, а также ресторанов азиатской кухни, семейство туда не ходит, так как находится далеко от них. Говорят, в «чайнамаркетах» были, некоторую продукцию они знают, но далеко не всегда покупают. Сейчас супруги с дочкой готовят сами, причем и русскую, и китайскую еду. Чжан Шу, например, рассказала, что уже умеет варить борщ.

Одно из любимых мест в Челябинске — парк Гагарина Фото: Предоставлено "Комсомолке".

— Ваша страна очень обширна, и мы хотели бы посетить Сочи, Санкт-Петербург и Байкал, как только появится больше времени и возможностей. Мы очень рады содействовать культурному обмену между нашими странами, все больше проникаемся особенностями России, сравниваем ее с нашей родиной и находим как сходства, так и отличия, — подводят итог Чжан Шу и Ху Чжиюань.

Чжан Шу задумывалась о продолжении научной карьеры. Однако честно призналась: воспитание и образование детей тоже важно. Недавно у семьи родился второй ребенок.

— После того, как дети подрастут, можно подумать и о докторской степени, — говорит она.

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