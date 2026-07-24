«Лазурь» на Южном Урале

«Лазурь» работает на рынке 29 лет.

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В Свердловской области есть типография, которую называют «семейным предприятием с заводским размахом». Она начинала с черно-белых газет в конце девяностых, а сегодня печатает все: от газет до упаковки для продуктов миллионными тиражами, от рекламных каталогов до сувенирных ручек и календарей. Сотрудничает напрямую с заводами картона и готова печатать круглосуточно. Но в Челябинской области о ней знают далеко не все. В рамках программы «Комсомольской правды» по возрождению промышленной кооперации директор типографии Андрей Голендухин и ведущий специалист Надежда Манькова решили это исправить - и отправились в деловую миссию по одиннадцати предприятиям города и области.

ОТ ЧЕРНО-БЕЛЫХ ГАЗЕТ ДО КОРПОРАТИВНЫХ КНИГ

Типография «Лазурь» была основана в 1997 году. Ее создатель - потомственный полиграфист Татьяна Деева, которая выросла в типографской среде и решила продолжить семейное дело.

- Это семейное предприятие, - рассказывает Андрей Голендухин. - Мы одни из первых в Екатеринбурге и Свердловской области начали печатать цветные газеты и журналы.

Сегодня основной профиль типографии - издательская продукция: журналы, периодические издания, упаковка, книги. Особое место занимают корпоративные книги - не художественные, а те, что предприятия заказывают к юбилейным датам. В «Лазури» поясняют, что это большая работа, которая идет совместно с издательством: оно работает с материалами, утверждает и потом передает в типографию.

С 2016 года типография освоила еще одно направление - упаковку из картона. На предприятии есть все оборудование - от приемных погрузчиков картона в рулонах до упаковки готовой продукции и ее хранения на складе. Работает «Лазурь» напрямую с заводами-производителями картона: ЦБК КАМА, ЦБК Трейдинг (Добруш, Белоруссия), Пермский ЦБК.

За 29 лет «Лазурь» завоевала широкую популярность среди заказчиков. В типографии печатаются многие полноцветные издания Свердловской, Тюменской, Челябинской, Пермской и других областей. Полный полиграфический цикл, высочайшее качество печати, современнейшее оборудование, высокий профессионализм кадров, короткие сроки исполнения заказа - вот залог успеха. Для удобства клиентов типография работает круглосуточно, без выходных, и осуществляет ежедневную доставку заказов. Открыто представительство в Екатеринбурге.

ДЕЛОВАЯ МИССИЯ: ЗНАКОМСТВО С ЧЕЛЯБИНСКОМ

В рамках программы «Комсомольской правды» - Челябинск» по возрождению промышленной кооперации представители «Лазури» встретились с руководителями одиннадцати предприятий. Среди них: «МАТИКС», «ГлавОбедСервис», «УралГипроЦентр», «Златоустовская Оружейная Фабрика», «Вкусаторг», а также «СоюзПищепром», Челябинский гранитный карьер, «СпецУралМаш», ТЭКО РУС, «Грани Таганая» и компания «Январь». Каждая встреча была посвящена конкретным потребностям бизнеса - от корпоративных книг до упаковки для замороженных полуфабрикатов. И в каждом случае «Лазурь» предложила решения, которые могут серьезно сэкономить бюджет и время.

«ГЛАВОБЕДСЕРВИС»: УПАКОВКА ДЛЯ СОТЕН ТЫСЯЧ ПОРЦИЙ

Встреча с компанией «ГлавОбедСервис» - с генеральным директором Владимиром Бакаевым - была посвящена упаковке для готовых обедов. Предприятие - крупный игрок на рынке замороженных полуфабрикатов, его потребности в полиграфии огромны. В «ГлавОбедСервисе» рассказали, что заказывают тиражи от полумиллиона до миллиона единиц.

- Мы не можем открыть тендер на площадке, потому что это индивидуальный заказ, - отметили в «ГлавОбедСервисе». - Нужно, чтобы типография прислала образцы, мы убедились в качестве печати и картона.

В «Лазури» рассказали о своих возможностях: прямой контракт с заводами - производителями картона, складской запас 200 тонн ходового картона, готовность держать материал под конкретного заказчика. В компании «ГлавОбедСервис» отметили, что такие преференции - весомый плюс при выборе поставщика.

Андрей Голендухин (на фото - крайний справа) и Надежда Манькова (вторая справа) на встрече в компании «ГлавОбедСервис».

- У нас также есть сувенирный отдел, - рассказали в типографии. - Работаем и с продуктами: на чаи делаем этикетки, на шоколад. Заказываем художникам картины, а потом переносим их на сувенирный продукт.

Как отметили в «ГлавОбедСервисе», компания ценит мобильность партнеров - иногда спланировать невозможно, бывают резкие скачки спроса, и нужно быстро реагировать. «Лазурь» к таким сценариям готова.

- Будем вести диалог, - подвели итог в компании. - Ждем заявки и готовы к сотрудничеству.

«МАТИКС»: КАТАЛОГИ, РУЧКИ И КАЛЕНДАРИ

Директор предприятия «МАТИКС» Михаил Лепешкин пришел на встречу с конкретными запросами. Компания проектирует и изготавливает металлорежущий инструмент - фрезы, сверла - и нуждается в качественной полиграфии для презентации продукции.

Лепешкин рассказал, что им требуются большие каталоги, а также отдельные каталоги по пластинам и по брендам. Кроме того, интересуют сувениры: ручки (эко-ручки из бумаги или пластиковые), календари, стикеры, блокноты, пакеты.

- Интересно, как у вас калькуляция, - подчеркнул Лепешкин. - Я понимаю, что вы давно в этой теме, качество у вас хорошее.

В «Лазури» пообещали прислать коммерческое предложение по всем позициям.

«ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА»: КАТАЛОГИ, УПАКОВКА И СУВЕНИРЫ

Исполнительный директор ЗОФ Елена Кремниева рассказала о потребностях предприятия. Фабрика - один из ведущих производителей ножей и холодного оружия в России, полиграфия для нее - важный инструмент работы с клиентами.

Кремниева пояснила, что они заказывают каталоги большим тиражом, расходятся они очень быстро, потому что фабрику посещает много гостей, и каталоги дарят клиентам. Также есть небольшие буклеты на монопродукт. Обсуждали и упаковку - фабрика заказывает картонные коробки под изделия, а также бумажные и полиэтиленовые пакеты с вырубной ручкой. Интересовались и календарями - ранее делали простые карманные варианты и дарили каждому посетителю музея при фабрике. Также упомянули открытки с историей фабрики - она богата, в советское время кортики выпускали только здесь. Обсуждали картонные футляры для ножей разных форматов.

В «Лазури» пообещали подготовить предложение по всем позициям, а также подумать над дополнительными сувенирными вариантами.

«УРАЛГИПРОЦЕНТР»: КНИГА К 25-ЛЕТИЮ

Николай Береговенко, генеральный директор «УралГипроЦентра», сразу обозначил интерес.

- В следующем году компания отмечает 25-летие. Хотим издать книгу с информацией о компании, специалистах, со сведениями о подрядчиках и красивыми фотографиями.

В «Лазури» предложили рассмотреть разные форматы - с разной обложкой и переплетом, а также порекомендовали издательства, которые работают с типографией. Договорились, что «Лазурь» посчитает стоимость в нескольких вариантах, а «УралГипроЦентр» выберет оптимальный. Кроме книги, заказчика заинтересовали настенные календари, ежедневники и презентационное портфолио.

«ВКУСАТОРГ»: АССОРТИМЕНТНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Встреча с Нуриманом Хисаметдиновым, генеральным директором «Вкусаторг», была посвящена созданию презентационного материала для оптовых партнеров. Хисаметдинов рассказал, что компании нужен мини-формат, ассортиментный журнал, в который войдет линейка готовых блюд и кулинарии. Это будет информационный материал для партнеров, которые закупают продукцию оптом.

- Будем ждать ваше предложение, - сказал Хисаметдинов в завершение.

Программа «КП» - Челябинск» по возрождению промышленной кооперации показала: даже в эпоху цифровых технологий качественная полиграфия остается востребованной. Типография «Лазурь» - яркий пример предприятия, которое умеет сочетать традиции и инновации. 29 лет работы, полный цикл, работа без посредников, сувенирное производство - все это делает ее надежным партнером для бизнеса любого масштаба.

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