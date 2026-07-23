Челябинский проект признан лучшим климатически устойчивым жилым комплексом России

Фото: предоставлены ООО «Брусника»

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Девелоперская компания Брусника победила в «Зеленом батле» — профессиональном конкурсе для застройщиков. Челябинский проект «Брусника в Эльтауне» взял золото за вклад в создание климатически устойчивой городской среды.

Проект «Брусника в Эльтауне» граничит с лесным массивом: это соседство стало основой всей концепции ландшафта. Природное окружение не противопоставляется городской среде, а становится ее логичным продолжением, воссоздавая атрибуты лесного ландшафта внутри жилой застройки.

Фото: предоставлены ООО «Брусника»

Одной из ключевых особенностей проекта стал комплексный проект водно-зеленой инфраструктуры, заложенный на самых ранних этапах разработки от мастер-плана до концепции и рабочей документации. Так, отсутствие городской ливневой канализации вблизи проекта позволило переосмыслить работу с поверхностным стоком: вместо традиционных инженерных решений будет создана система дождевых садов, биодренажных каналов и полей фильтрации, которая позволяет задерживать, очищать и аккумулировать дождевую воду непосредственно на территории проекта. Такое решение позволяет избежать луж и подтоплений, одновременно обеспечивая необходимое питание для роста и развития влаголюбивых растений.

Фото: предоставлены ООО «Брусника»

Водно-зеленая инфраструктура в проекте Брусники выполняет не только инженерную функцию. Это еще и элемент благоустройства проекта: геопластика формирует имитацию природного рельефа, а прогулочные маршруты органично интегрируются в систему управления поверхностным стоком. Такой подход позволяет объединить экологические, инженерные и рекреационные функции.

Не менее последовательно запроектирована концепция озеленения. Более 50% площади дворов будет покрыто растениями. В проекте будет высажено около 300 деревьев и порядка 30 видов кустарников и многолетников. Плотные посадки, многоуровневое озеленение и применение водопроницаемых покрытий работают как единая система, поддерживая естественный водный баланс территории и формируя комфортный микроклимат.

Фото: предоставлены ООО «Брусника»

Экспертная оценка подтвердила высокую эффективность таких решений. Расчеты показали охлаждающий эффект до 5,5 °C в период экстремальной жары, высокие показатели по пылеулавливанию и улучшению качества воздуха, а также значительный потенциал зеленых насаждений в регулировании микроклимата.

Особое внимание эксперты уделили углеродному следу проекта. По результатам расчетов, объем и структура озеленения позволяют территории компенсировать собственные антропогенные выбросы и сформировать дополнительный потенциал поглощения углекислого газа.

Напомним, «Брусника в Эльтауне» стал первым проектом застройщика в Челябинске. Продажи стартовали в декабре 2025 года: здесь появится комплекс урбан-вилл и урбан-блоков высотой 6-8 этажей.

Узнать подробнее о проекте можно на сайте.

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