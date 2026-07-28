Уральский полиграфический десант

В портфеле типографии - издательская продукция, упаковка, сувениры. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

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Для любого промышленного предприятия сувенирная продукция - не мелочь. Это лицо компании, которое видят партнеры и гости. Но найти типографию, которая сделает открытки, календари, ежедневники, а при необходимости и юбилейную книгу - с высоким качеством, вовремя и за вменяемые деньги - задача не из легких. Особенно если завод работает с гособоронзаказом и каждая копейка под контролем. В поиске такого подрядчика «Пластмассу» помог проект «Комсомольской правды» - Челябинск» по возрождению промышленной кооперации. На завод приехала ведущий специалист типографии «Лазурь» из Режа Надежда Манькова. Что из этого вышло - в нашем материале.

НУЖЕН МЕСТНЫЙ ПОСТАВЩИК

«Пластмасс» работает с гособоронзаказом, поэтому большинство подрядчиков определяется через торги. Но победителем часто становится компания из другого региона с самой низкой ценой, а потом начинаются проблемы с логистикой, особенно в предновогодний период. Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части Илья Моисеев рассказал, что заказ делали в Подмосковье, печатали к 20 декабря, а потом мучались с доставкой. Поэтому местный поставщик - удобнее.

А заказы у завода приличные: открытки к праздникам, бумажные пакеты, блокноты, ежедневники, ручки, футболки, бейсболки, конверты и другое. Раз в пять лет - юбилейная книга. Через два года заводу 90 лет, книгу закажут обязательно. Раньше для книги обращались к профессионалам по верстке. В «Лазури» заверили: у них есть свои дизайнеры, они готовы взять полный цикл.

ЦЕНА ПОД МИКРОСКОПОМ

Все, что связано с гособоронзаказом, контролируется строго. Служба экономической безопасности проверяет каждую закупку. Но есть нюанс: закон позволяет не проводить торги для небольших заказов. Это как раз мелкие тиражи - открытки, блокноты, ручки. Если «Лазурь» даст конкурентную цену, завод сможет заключить прямой договор.

Также завод работает с поставщиками по схеме накопления заказов до определенной суммы и оплаты одним платежом. Это удобно - не нужны торги, можно работать с отсрочкой платежа при доверии. Моисеев подтвердил:

- Если готовы работать в таком ключе - будет замечательно.

Надежда Манькова (на фото - справа) на встрече на заводе «Пластмасс».

ДОГОВОРЕННОСТИ

Обсудили календари на следующий год - их закажут обязательно. Новогодние открытки - начинать готовить сейчас, чтобы успеть к 20 ноября. Также речь шла о мелких заказах: шильдиках с логотипом, наклейках вместо гравировки.

Надежда Манькова пообещала оперативно подготовить коммерческое предложение и рассказала о мощностях типографии: более ста сотрудников, листовые машины, черно-белая и ролевая печать, отдел упаковки автоматизирован.

Встреча показала: у «Лазури» есть шанс стать партнером «Пластмасса» - близость, конкурентная цена и готовность брать мелкие тиражи делают ее удобным поставщиком. Как сказал Борис Моисеев:

- С удовольствием посотрудничаем, потому что вы рядом.

«ЛАЗУРЬ» В ДЕТАЛЯХ

Типография основана в 1997 году потомственным полиграфистом. Это семейное предприятие, одно из первых на Урале, освоивших цветную печать. Сегодня в портфеле - издательская продукция, упаковка, сувениры. С 2016 года работает направление упаковки, есть оборудование от приемных подгрузчиков до автоматических линий. Более ста сотрудников, собственный дизайн-отдел. Прямые контракты с заводами картона, на складе - 200 тонн картона. Работают круглосуточно, доставляют ежедневно.

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