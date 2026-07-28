Техника, агродроны и рекордные урожаи: в Челябинской области прошел «День поля – 2026»

Фото: Юрий Симонов

24 июля вблизи поселка Тимирязевский Чебаркульского округа прошла ежегодная агропромышленная выставка «День поля – 2026». Мероприятие развернулось на площади 19 гектаров и объединило производителей техники, разработчиков систем защиты растений, научные и образовательные организации. В открытии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: Юрий Симонов

— Это добрая традиция собирать вместе аграриев, производителей техники, представителей научного и образовательного сообщества, которые активно работают в агросфере, — обратился к участникам глава региона. — Здесь молодые фермеры и уже опытные аграрии. Уверен, что работа на выставке даст результат. Наш аграрный сектор активно развивается. Последние годы мы собираем больше двух миллионов тонн зерновых – это отличное достижение. Также активно идем в направлении масличных культур, занимаемся овощами открытого и закрытого грунта. Работают наши переработчики. Мы инвестируем и в растениеводство, и в животноводство. И, несмотря на непростые времена, реализуем крупные, заметные инвестиционные проекты.

На выставке традиционно представили технику ведущие отечественные заводы: «Комбайновый завод «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод», а также гости из Республики Беларусь – «Гомсельмаш» и «Минский тракторный завод». Высоким спросом у аграриев пользуется техника региональных предприятий: «ЧКЗ Агро», «Заря», «Трактор», «Спецэлеватормонтаж». В поле продемонстрировали работу самоходной косилки, пресс-подборщика, самоходного опрыскивателя. Также представили комплексную технологию обработки полей с помощью агродронов. Сегодня новой профессии операторов БПЛА для сельского хозяйства уже обучают в Южно-Уральском агроуниверситете и Южно-Уральском агропромышленном колледже в селе Аргаяш.

Фото: Юрий Симонов

На опытных делянках участники ознакомились с передовыми разработками в области селекции – урожайными сортами пшеницы и ячменя, выведенными Челябинским НИИ сельского хозяйства, а также сортами зернобобовых и масличных культур, которые возделывает ООО «Чебаркульская птица» на базе собственного селекционно-семеноводческого центра.

Заместитель губернатора – министр сельского хозяйства Алексей Кобылин отметил, что «День поля» стал эффективным инструментом технического оснащения отрасли.

— Выставка помогает аграриям выбрать надежную технику, ознакомиться с новинками селекции и передовыми агротехнологиями, – подчеркнул Кобылин. – Это основа для хороших урожаев.

С помощью областной поддержки и льготного лизинга за предыдущие пять лет южноуральские аграрии приобрели более 4300 единиц техники.

Фото: Юрий Симонов

Традицией выставки стало проведение Слета сельской молодежи, а в этом году впервые прошел слет агроклассников. Кадровые задачи в АПК решают в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»: предприятия с господдержкой могут готовить специалистов под себя. В текущем году в школах региона откроется 36 агротехнологических классов с современным оборудованием. Также в рамках нацпроекта поддерживают целевой набор в вузы и практику студентов на предприятиях. Впервые в области создадут сельскохозяйственный кластер в рамках программы «Профессионалитет».

«День поля» – это не только деловой форум, но и яркий праздник для всей семьи. Гостей восхитила мощь сельхозтехники, полеты агродронов, а завершил день гастрономический фестиваль с блюдами уральской кухни.