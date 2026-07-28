Фото: читатель КП

Сильный дождь и град пришли в Челябинск вечером 28 июля. Жители сразу нескольких районов сообщили о непогоде. Как рассказали читатели КП, сильный ливень идет в Парковом-2, а в Ленинском районе вместе с дождем выпал град. Тем временем в Металлургическом районе пока идет небольшой дождь.

– У нас даже свет вырубили, – рассказал один из читателей КП.

В нескольких районах Челябинска начался ливень

Ранее синоптики предупредили жителей региона о непогоде. До конца суток 28 июля, а также ночью и днем 29 июля в Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, ливни, град и шквалистый ветер.

При грозах порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду и более. Местами возможен крупный град. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность во время непогоды.

Было закрыто движение до Чичерина, Победы из-за потопа на перекрестке. Фото: читатель КП

В Челябинске порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду

Ливень в поселке Потанино

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