Сильный дождь и град пришли в Челябинск вечером 28 июля. Жители сразу нескольких районов сообщили о непогоде. Как рассказали читатели КП, сильный ливень идет в Парковом-2, а в Ленинском районе вместе с дождем выпал град. Тем временем в Металлургическом районе пока идет небольшой дождь.
– У нас даже свет вырубили, – рассказал один из читателей КП.
Ранее синоптики предупредили жителей региона о непогоде. До конца суток 28 июля, а также ночью и днем 29 июля в Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, ливни, град и шквалистый ветер.
При грозах порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду и более. Местами возможен крупный град. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность во время непогоды.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.