«Каждое раскрытое дело – небольшая победа»: челябинские следователи получили награды от Бастрыкина

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Опытные и молодые следователи Следкома Челябинской области получили награды накануне профессионального праздника – Дня сотрудника органов следствия России. В этот день в просторном зале собрали специалистов и из отделов по расследованию особо важных дел, и криминалистов, и следователей из разных районов региона.

– Этот праздник для нас – не просто дата, а символ преемственности поколения. Символ служения закону и Отечеству. Руководством страны нам определены серьезные цели, выполнение которых требует полной самоотдачи, – обратился к собравшимся руководитель следственного управления СК Челябинской области Андрей Щукин.

Следствие как таковое учредили больше трех веков назад. Тогда служащие подчинялись ему, но уже были наделены полномочиями – сами могли организовывать и проводить следствие. Теперь же следователи продолжают дело своих предшественников – раскрывают дела и восстанавливают справедливость.

– Наша работа кропотливая, тяжелая и ответственная. Мы расследуем сложнейшие преступления, боремся с коррупцией, экстремизмом и защищаем конституционные права государства. От нашего профессионализма, принципиальности и объективности зачастую зависит не только судьба людей, но и интересы и авторитет нашего государства. Каждое раскрытое дело – это небольшая победа, но еще предстоят большие и сложные задачи, – подчеркнул Андрей Щукин.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Почетные грамоты и благодарности Председателя СК России получили 11 сотрудников Следственного комитета Челябинской области. Еще 16 были награждены знаками отличия и медалями.

Также награды вручили глава региона, председатель Заксобрания региона и главный федеральный инспектор по Челябинской области. Они поблагодарили сотрудников Следкома за ежедневную сложную работу.

– Вы стоите на страже интересов общества и государства, противостоите преступности. А с начала специальной военной операции помогаете стране бороться с внешними и внутренними угрозами. Сегодня многие ваши коллеги с риском для жизни организуют работу следственных подразделений в присоединенных субъектах РФ, расследуют военные преступления, пресекают диверсии и провокации, – обратился к собравшимся губернатор Алексей Текслер.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Также руководитель СК Челябинской области наградил журналистов, которые освещают деятельность Следственного комитета. Лучшим среди печатных и сетевых материалов признали публикацию КП-Челябинск об одном запутанном преступлении.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.