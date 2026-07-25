«Мы работаем не в криминальных сериалах»: как следователи ищут злодеев при помощи нейросетей и почему технологии никогда не заберут их работу

Следователь-криминалист следственного управления Следкома Челябинской области Дмитрий Юрлов. Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нейросети уже не первый год используют для расследования запутанных преступлений. ИИ не только помогает отсмотреть записи с видеокамер, чтобы найти нужного человека, но даже «дорисовывает» отпечатки пальцев!

Почему это не всегда работает? Из-за чего некоторые криминальные сериалы заставляют плакать? И как искусственный интеллект используют для раскрытия преступлений на Южном Урале? Поговорили об этом накануне Дня сотрудника органов следствия РФ со старшим следователем-криминалистом следственного управления Следкома Челябинской области Дмитрием Юрловым.

«Давай что-нибудь снимем?»

В начале важно сказать, что развитие современных технологий приносит обществу не только пользу. Ведь именно в интернете активно орудуют мошенники, криптовалютчики и негодяи, которые выпрашивают запретные фотографии и видео у несовершеннолетних. Конечно, раньше такие преступления тоже были, но совершались они в реальной жизни.

Конечно, всемирная сеть была и в 90-е годы. Но с развитием социальных сетей и скоростного интернета в целом совершать преступления там стало проще. Резкий скачок произошел примерно в 2013 году.

– Объем таких преступлений велик. В интернете это совершать значительно проще, чем найти жертву на улице. Интернет дает нам и любому преступнику поисковую возможность, – рассказывает старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК Челябинской области Дмитрий Юрлов.

Именно поэтому так важны цифровая грамотность и информационная гигиена. К сожалению, среди подростков и молодежи этот уровень низкий, а ведь они выросли уже практически со смартфонами в руках!

– Молодежь спокойно может отдать свою учетную запись кому-либо. Незнакомый человек пишет им: «Можешь дать мне доступ к своему телеграмму?» Человек соглашается, и дальше его аккаунт могут использовать для совершения преступлений, – рассказывает Дмитрий Юрлов. – К примеру, учетная запись маленькой девочки в социальной сети перехватывается. А она действует уже достаточно долго, не вызывает ни у кого подозрений, насыщена контентом. Поэтому, если от ее имени начать переписываться с третьим лицом, оно проникается доверием. И дальше идет диалог с уговорами: давай что-нибудь снимем, давай что-нибудь отправим.

И ведь дети ведутся на эти ловушки и по своей наивности отправляют контент 18+ незнакомым людям.

«Задача на грани нереальности»

Причем дети попадают не только в такие ловушки. Подростков нередко вербуют для совершения террористических акций или заманивают в игры со смертью. И оградить его от этого могут только мама и папа при помощи программ родительского контроля. Правда, нужно выбрать то, что будет отслеживание местоположения по GPS, фильтрация контента, ограничение времени использования определенных приложений и возможность контроля за установкой программного обеспечения.

– Мониторить все социальные сети – это кошмар из антиутопических романов, технически это весьма затруднительно. Поэтому такие преступления выявляются, когда родители начинают следить за своим ребенком, улавливают странности в поведении, в том числе, что ребенок чаще закрывается в санитарных помещениях, прячет телефон, меняет пароли и так далее, – объясняет следователь-криминалист.

Если вы нашли у своего ребенка подозрительные переписки, нужно обратиться в полицию или Следственный комитет. Очень важно сохранить все диалоги. А ведь бывают родители, которые от негодования или возмущения могут удалить переписку, отформатировать или разбить телефон.

– Мы сталкиваемся с тем, что приходят и говорят: «Нехороший дядя писал. Мы все удалили на всякий случай, а теперь пришли к вам, найдите нам его». Весьма затруднительно работать с чем-либо, если этого нет – на одних словах, – добавляет следователь-криминалист Дмитрий Юрлов.

Когда родители пишут заявление, следователи начинают очень кропотливую и важную работу. Они скачивают все данные с телефона жертвы и начинают анализировать всю переписку. Для осмотра огромного количества сообщений (а часто к чему-то принуждают не в первый день общения) используют специальную криминалистическую технику.

– На этом этапе подключается ИИ. Существуют специальные модули – наше подразделение использует приложение «мобильный криминалист». Искусственный интеллект осуществляет первичную фильтрацию контента, – рассказывает следователь-криминалист Дмитрий Юрлов.

А «перебрать» для этого нужно немало! Ведь все поисковые запросы, смайлики, фото, сообщения и все-все-все хранится на телефонах годами. Одних только фотографий и видео могут быть десятки тысяч.

Поэтому криминалисты расставляют сканирующие запросы, допустим, про насилие, порнографию или теракты. Программа обрабатывает весь массив информации, выбирая нужное.

– Естественно, мы не можем в своей работе полностью довериться нейросетям. После этого вручную оператор пересматривает информацию – все-таки электроника может ошибаться. Но работу нам это облегчает неплохо, – подчеркивает Дмитрий Юрлов.

Криминалисты используют искусственный интеллект и в поисках людей. Летом 2024 года он помог обнаружить тело 14-летнего мальчика с ДЦП. Его искали больше 10 дней в лесу волонтеры, поисковый отряд «ЛизаАлерт», сотрудники МЧС, полиции и, конечно же, следователи СК.

– В поисках использовали БПЛА, они фотографировали массив, который облетали. В таких случаях тоже получаются десятки тысяч фотографий. Отсмотреть фотографии, тем более в таком количестве, – это задача на грани нереальности. Не будет на этом видео или фото помечено стрелочкой «смотреть сюда». Так не бывает. Это может быть тень, блик, какой-то микрообъект, изменения. Глазами заметить это очень трудно. В данном случае как раз были подключены возможности искусственного интеллекта, он проанализировал больше 12 тысяч фотографий и выделил затемнение в водоеме, – объясняет следователь-криминалист.

«Доказать и найти злодея»

Искусственный интеллект анализирует и текстовую информацию. А ведь в случаях, когда кто-то покушается на честь несовершеннолетних, переписки могут составлять около миллиона листов в распечатанном виде. Только представьте, какой это объем работы!

– Когда мы анализируем эти переписки, у нас задач несколько. Первичная – доказать объективную сторону, что было совершено преступление, в какой форме, где, кто, когда и почему. Вторичная–найти злодея. И пока уровень искусственного интеллекта недостаточен для того, чтобы проанализировать незначительные, казалось бы, детали. Технологиям, конечно, нужно еще подрасти.

В таких делах следователи рассчитывают только на себя. Недавно как раз раскрыли одно такое запутанное дело с огромным количеством жертв. Мужчина писал детям неприличные сообщения, выманивал у них разные фото и видео. А сам при этом умело скрывался: менял телефоны и пользовался VPN.

– Итог ручного анализа его переписок – была найдена переписка с полуподпольным магазином по продаже вейпов, где наш злоумышленник заказал себе курительное устройство с доставкой до гостиницы. Мы взяли срез тех, кто проживал в этой гостинице в тот момент, но людей было много. И в дальнейшем опять же среди всех этих массивов была найдена бытовая переписка с его знакомой, где она, потеряв с ним связь, скинула номер своего телефона и попросила созвониться. Мы нашли эту знакомую и объяснили ситуацию, она сказала, кто это. Информация была проверена, этот человек действительно в тот день был зарегистрирован в той гостинице в другом городе. И в итоге личность преступника была установлена, – рассказывает следователь-криминалист.

Его жертвы живут в разных городах России и их очень много. Поэтому часть уголовных дел еще расследуется, некоторые уже передали в суд, а по одному уже есть обвинительный приговор.

«Нельзя думать, что мы всесильны»

Дмитрий Юрлов уверен, что нейросети никогда не заменят работу следователя. Хотя они и помогают анализировать большие объемы информации, «видят» на фотографиях что-то лучше, чем человек.

– Пока эти технологии – только маленькие инструменты в наших руках. Основным инструментом в следствии является сам следователь, – подчеркивает Дмитрий Юрлов.

Но ведь иногда нейросети справляются там, где человек оказался бессилен. Недавно в Москве ИИ «дорисовал» нечеткий отпечаток по уголовному делу 27-летней давности. Так столичные следователи вышли на предполагаемого преступника, потянули за ниточку и раскрыли двойное убийство. Появляется логичный вопрос: почему бы не раскрыть так все преступления?

– Мы работаем не только в поле криминальных сериалов, где прилетели и поймали красиво – со стрельбой и выбитыми дверями. Это давайте оставим для телевидения. У нас же есть вопрос доказывания, – подчеркивает следователь-криминалист.

Дмитрий Юрлов объяснил, что в дактилоскопии есть разные виды узоров, этой науке можно обучить и искусственный интеллект. Тогда, проанализировав общий узор, он может «дорисовать» отпечатки. Но ведь в суде сторона защиты может разумно сказать, что это не зафиксированный, а уже дорисованный отпечаток – разве можно считать его уликой?

– Доказательства по уголовным делам не строятся на какой-то одной улике. Доказательства – это всегда комплекс: показания, экспертизы, вещественные доказательства и иные следственные действия. Дело, которые пошло бы в суд на одном отпечатке пальцев, это из области фантастики, – заверяет Дмитрий Юрлов. – Киношное восприятие нашей работы сильно портит эти вещи. Нельзя думать, что мы всесильны, как любит показывать какой-нибудь телесериал. Изредка плакать хочется из-за того, что там придумали, потому что это не так.

За раскрытым делом скрывается кропотливая работа экспертов, криминалистов и следователей. А недавно им на подмогу пришли и современные технологии. Из тех, о которых мы сегодня не поговорили – улучшение фотографий и скриншотов с видеозаписей.

– В одном из недавно раскрытый преступлений у нас были видеозаписи путей отхода злоумышленника. Но он везде проходил на значительном отдалении от камер. Как назло, то солнце замыливало изображение, то голубь взлетал и перекрывал вид. Мы начали «вырезать» лучшие моменты и использовали возможности улучшения, в том числе искусственным интеллектом, – рассказывает Дмитрий Юрлов.

Изображение улучшили настолько, что человек стал узнаваем. А большие смарт-часы на руке стали одним из подтверждений, когда его задержали.

– Технологии пришли на помощь следствию. Спасибо всем, кто вникает в них, развивает и улучшает. Но никогда искусственный интеллект не сможет заменить нам ту колоссальную работу, которую каждый день делают те, кто работает в следственных органах, – заверил Дмитрий Юрлов.

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