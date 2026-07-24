«Твою налево! Звони в МЧС, в 112»: кабинка колеса обозрения чуть не перевернулась вверх дном вместе перепуганными пассажирами

Кабинка с людьми отклонилась на колесе обозрения. Фото: кадр видео из соцсетей

В магнитогорском парке «Притяжение» в прошедшие выходные произошло ЧП на новом колесе обозрения. Одна из кабинок аттракциона на высоте перевернулась. Однако, как утверждали в парке аттракционов, внутри никого не было. Позже в официальной группе «Притяжение» в комментариях под постом одна из жительниц города поделилась видео происшествия. На кадрах видно, что в одной из кабинок ехала женщина, на заднем плане слышен голос мужчины. Они снимали с высоты птичьего полета вид на город, как вдруг конструкция начинает вести себя странно.

– А что, он застрял у нас? Чего не наклоняется? Нет, мы не наклоняемся, – говорит мужчина.

От испуга женщина закричала. В следующую секунду кабинка резко отклоняется, слышен грохот.

– Твою налево! – кричит женщина.

Далее следуют нецензурные выражения. Женщина попыталась позвать на помощь, а мужчина запаниковал.

– Звони в МЧС, в 112, – возмущается мужчина.

На этом запись обрывается. По кадрам невозможно распознать, в какой кабинке ехали магнитогорцы. В пресс-службе парка «Притяжение» заверили, что на видео действительно попал момент отклонения кабинки от своей оси, однако перевернулась, по их словам, не она, а та, в которой не было людей.

– Недавно на колесе обозрения случилась нестандартная ситуация. Из-за того, что на одной из пустых кабинок некорректно сработала система демпфирования, рассчитанная на работу с нагрузкой, кабинка заняла нештатное положение. В одном случае чуть отклонилась кабинка с людьми – именно этот момент попал на видео, – прокомментировал генеральный директор ООО «Элемент-М», владелец эксплуатант парка аттракционов Андрей Старков.

По его словам, причины уже установлены и устранены. Аттракцион проверили, откалибровали и протестировали в течение суток с полной нагрузкой. Кроме того, объект осмотрели контролирующие органы. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Правобережного района Магнитогорска. Там пообещали принять меры при наличии нарушений.

– В парке аттракционов постоянно работает ответственный специалист по безопасности. Мы сразу же отреагировали: все тщательно проверили, откалибровали, провели юстировку и контрольные испытания, – сообщил Андрей Старков.

В пресс-службе ГК «Притяжение» сообщили, что сейчас аттракцион работает в штатном режиме.

Напомним, колесо обозрения с 32 кабинками и высотой 50 метров открыли совсем недавно – 17 июля, в честь Дня металлурга. Спустя два дня произошел сбой в работе тормозного механизма одной из кабинок. Специалисты выяснили, что один из тормозов создавал чрезмерное прижатие, из-за чего пустую кабинку перевернуло. Тогда техники заверили, что при штатной эксплуатации аттракциона с пассажирами такая ситуация невозможна.

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