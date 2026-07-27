Людей просят не выходить на улицу до отмены режима. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Режим ракетной опасности ввели в Челябинске утром 27 июля. Этот сигнал означает угрозу воздушного нападения – удара ракетами или беспилотниками.

– Ответственные службы принимают все необходимые меры. Сохраняйте спокойствие и следуйте инструкциям, – обратились к южноуральцам в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Жителей региона просят не выходить на улицу, не подходить к окнам и не выглядывать на улицу до отмены режима.

Режим ракетной опасности в Челябинске 27 июля 2026

О том, что на территории Челябинской области ввели режим ракетной опасности, сообщили в правительстве региона в 09:08. Примерно в это же время информация появилась в РСЧС Челябинской области – по их данным, ракетная опасность на Южном Урале была объявлена в 09:03.

Жителей региона предупредили о возможных перебоях мобильного интернета и связи.

Почему ввели режим ракетной опасности в Челябинске 4 мая 2026

Введенный режим ракетной опасности – это сигнал гражданской обороны, который означает, что есть угроза удара ракетами или беспилотниками.

Ранее ракетную опасность объявили в Свердловской области и Пермском крае.

Правительство Челябинской области опубликовало подробную памятку о том, как вести себя в разных местах во время ракетной опасности.

Если вы в здании. Спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг (помните, что пользоваться лифтом нельзя). Если это невозможно, выключите газ и электроприборы, а затем закройте окна и шторы, укройтесь в помещении без окон: в санузле, коридоре или кладовой. Не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу. Держите при себе телефон, документы и воду.

Если вы на улице. Зайдите в ближайшее здание, спуститесь в подземный переход, паркинг или другое безопасное место. Отойдите подальше от окон, стеклянных витрин и тяжелых рекламных конструкций. Если укрытия рядом нет, лягте на землю в низине или овраге и прикройте голову руками.

Если вы в транспорте. Выйдите и зайдите в ближайшее здание или подвальное помещение, подземный переход.

Что делать нельзя: снимать на телефон работу ПВО и беспилотники; трогать обломки и перемещать их; выходить из укрытия до сигнала «Отбой»; распространять непроверенную информацию.

Когда отменят режим ракетной опасности в Челябинске 27 июля 2026

Последний раз ракетную опасность объявляли в Челябинской области ночью на 4 июля, тогда режим отменили всего через 10 минут.

А вот беспилотную опасность объявляли совсем недавно – в субботу, 25 июля. Тогда ее ввели в 08:04, а отменили в 13:36.

27 июля ракетная опасность была введена в 09:03 утра. Отменили ее в 09:40.

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