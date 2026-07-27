Пошел умыться и поскользнулся: в подозрительной гибели подростка разбираются следователи

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

В истории с гибелью подростка на реке Уй будет разбираться Следственный комитет. Следком Троицка возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Речь идет о трагедии, которая произошла 24 июля на берегу реки недалеко от поселка Черноречье. Компания из семи подростков праздновала день рождения одного из друзей. В какой-то момент 16-летний парень пошел к воде, чтобы умыться. С ноги у него соскользнул сланец. Подросток хотел достать его и упал в воду, а выбраться уже не смог, его унесло течение.

Три дня спасатели, добровольцы, сотрудники МЧС и полиции искали парня. Его тело нашли в пяти километров от места, где он упал в реку.

Следователь уже побывал на месте трагедии и осмотрел его. А также назначил судебно-медицинские экспертизы.

– Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших трагедии, – отметили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Следователь уже пообщался с семьей парня. Подросток воспитывался в полной семье, на учете не состоял. Родители в момент трагедии были дома.

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