Как поймать адреналин сидя: спортсмен из Магнитогорска променял коляску на вейкборд и оставил инвалидность на берегу

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Когда смотришь на то, как они катаются, забываешь о законах физики. Сидушка, намертво прикрученная к адаптивному вейкборду, фал (трос с перекладиной) в руках и человек, взмывающий над водой, как птица.

Главное — координация. Чуть изменишь градус наклона на повороте и уже не выписываешь сальто, а плашмя летишь в воду. Но это не страшно — все еще впереди. Так рассуждает герой нашей статьи Сергей Шленкин, председатель Правобережного общества инвалидов Магнитогорска, спортсмен и свежеиспеченный вейкбордист. В 2011 году в жизни Сергея случилась трагедия — авария и травма позвоночника лишила мужчину возможности ходить. Но вместо того, чтобы сдаться, он собрал коллекцию спортивных достижений, недоступных многим здоровым людям.

Сергей не только занимается разными видами спорта сам, но и помогает в этом другим. Фото: предоставлено героем публикации

От следж-хоккея до вейкбординга

После травмы Сергей решил попробовать себя в следж-хоккее — соревнования в нем проводятся на специальных санях. Мужчина играл за сборную Челябинской области, становился серебряным призером чемпионата России. Затем был пауэрлифтинг, где он взял золото УРФО.

Соревновательный азарт свел Сергея сначала со Стасом Бураковым, а затем — Максимом Пономаревым из Санкт-Петербурга — легендами российского адаптивного вейкбординга. Глядя на их полеты, Сергей понял: ему нужен этот адреналин.

В прошлом году мечта начала обретать форму. Узнав, что Максим Пономарев приедет проводить мастер-класс в Челябинск, Сергей встал в шесть утра, сел на «Ласточку» из Магнитогорска и приехал попробовать водный экстрим. Первая тренировка закончилась полным провалом. Но потом начало получаться, и в родной город Сергей вернулся с твердым намерением заняться вейкбордингом.

Сергей перед стартом был очень сосредоточен Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Это очень энергозатратный вид спорта, — объясняет Сергей. — Нужно максимально концентрированно дышать. Самая большая нагрузка идет на спину, на поясничный отдел. А еще важна координация: для того, чтобы правильно повернуть, необходимо в определенную сторону «зарезаться», развернуться, направить доску в нужное направление.

К новому для себя виду спорта Сергей решил приучать и других — как председатель общества инвалидов он подал заявку на грант по развитию адаптивного вейкбординга в Магнитогорске. На средства была куплена специальная доска и заказан механизм для тренировок. Так в Стальном сердце России появилась первая секция сидячего вейкборда.

Процесс обучения был разбит на этапы. Сначала новичков учат самому страшному — падению и подъему. Погружение в ледяную воду с головой, поиск фала, рывок оператора, который вытягивает спортсмена на поверхность. Только после этого начинается базовая карусель на реверсе: «поездки» вперед-назад. Затем — зарезки, развороты и трамплины (райдеры называют их кикерами).

«Самое сложное — преодолеть страх»

Тренировки в Магнитогорске и выезды на занятия к Максиму Пономареву в Санкт-Петербург дали свои плоды — в прошедшие выходные Сергей стал одним из пяти спортсменов с ПОДА, кто выступил на чемпионате России по вейкборду.

За неделю до соревнований он прибыл в Челябинск на тренировки.

Обязательно провести хорошую разминку Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Я очень благодарен Константину Соломину, директору вейк-парка «Дамба», где мы выступали, — поделился Сергей. — Для подготовки к чемпионату мы обследовали данный объект на доступность для маломобильных людей. И в кратчайшие сроки Константин сумел подготовить парк к приему спортсменов на инвалидных колясках. Также он предоставил нам все условия для проведения тренировок и подготовки к чемпионату России. Константин сам неоднократно садился в моторную лодку и доставлял нас на точку старта в случаях падения на тренировках. В его планах сделать данный парк полностью доступным и продолжать развивать адаптивное направление вейкбординга, как в категории сидя, так и стоя, где будут участвовать спортсмены с протезом ноги.

Перед стартом Сергей почти не волновался, но признался, что сложнее всего было преодолеть страх перед водой.

Поехали! Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Если преодолел страх, ты преодолел себя. Я уже не сосчитаю, сколько раз упал. Серьезного ничего не случалось — растяжения, синяки. Но если ты не будешь жалеть себя, дальше все получится, — отметил спортсмен.

Сергей планирует продолжать развивать как вейкбординг, так и другие адаптивные виды спорта в родном Магнитогорске. Сейчас у мужчины в планах открыть секцию по паракарате.

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