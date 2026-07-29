«Так необычно, зайка!»: Стаса Ярушина захейтили за его новые песни. Что ему написали Лазарев, Клявер, «Тату» и обычные люди

Станислав Ярушин. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КВНщик из Челябинска Стас Ярушин прославился в свое время, снявшись в телесериале «Универ». Роль Антона Мартынова принесла ему не только популярность, но и целый багаж клише. Теперь же артист активно развивается в музыкальной сфере: перепевает хиты и пишет собственные песни. Но его творчество вызывает неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей.

Коротенький вертикальный клип с кусочком романтичной песни Ярушин выложил совсем недавно. А в комментарии уже слетелись все те, кто не оценил его творчество:

– Вау! Еще хуже всех предыдущих. Понимаю, было сложно, но ты смог!

– Это так необычно, зайка, – пишет ироничный мемный комментарий еще один пользователь.

Словно в шутку люди просят Стаса не бросать основную работу, ради этого. Но далеко не все критикуют артиста. Немало человек оставляют восторженные отзывы в его поддержку и даже предлагают спеть вместе.

– Напихали чуваку, а песни-то крутые! Аудитория не та попала, – заверяет один из комментариев.

– Хороший вокал и мелодия сложная и интересная. Слова без глубокого смысла, но, что важно, не портят мелодию. Что-то в лучших традициях «Битлз», но в современном формате, – поддерживает Ярушина подписчица.

Предыдущий англоязычный трек «Зомби» тоже вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. В комментариях было много шуток про «маленький рот, которым зомби не укусит» и выдуманный сериал «Универ. Сумерки».

И пока одни испытывали испанский стыд (или, как модно сейчас говорить, кринж), другие поддерживали артиста с сильным красивым голосом.

– Госпадеее ну наконец-то глоток свежего воздуха в русской музыки (орфография и пунктуация сохранены), – написала одна артистка в комментариях к этому видео Ярушина.

Звезды поддержали Стаса добрыми словами. Сергей Лазарев оставил смайлики аплодисментов. Денис Клявер написал емко: «Стасян, огонь». Оценили песню Лена Катина из «Тату», блогер Сергей Мезенцев и многие другие.

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Напомним, недавно журналисты задались вопросом, почему на главную роль в сериале «Челябинский раджа» взяли не Стаса Ярушина, а звезду «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина. Продюсеры пояснили, что искали исполнителя, который внешне соответствует образу взрослого уральца:

– Герой взрослый, а Стас при всей нашей любви еще не постарел.

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