Алексей Текслер отправил в отставку Маргариту Павлову

Фото: соцсети Маргариты Павловой

В высшем эшелоне власти Челябинской области — кадровые перестановки. В отставку уходит заместитель председателя правительства Маргарита Павлова. Трудовой договор с ней будет расторгнут с 31 июля. Соответствующее постановление подписал 27 июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер, документ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что Маргарита Павлова уволилась по собственной инициативе. Сама она прокомментировала КП-Челябинск, что отставка вызвана личными обстоятельствами, но подробности предпочла не раскрывать.

Маргарита Павлова, ранее — телеведущая, затем уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области, в 2019-2024 гг. была членом Совета Федерации от исполнительной власти региона, а в октябре 2024 года была назначена заместителем председателя правительства области. В этом качестве она курировала в том числе работу по поддержке южноуральцев-участников СВО.

Подробнее о биографии мы рассказали в этой статье.

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