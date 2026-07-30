Маргарита Павлова покидает пост заместителя председателя правительства Челябинской области 31 июля 2026 года Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Челябинской области новые кадровые изменения. Один из ключевых постов – заместителя председателя правительства – покидает Маргарита Павлова. Чиновница уходит по собственной инициативе, однако причины такого решения пока остаются без комментариев. Трудовой договор будет расторгнут с 31 июля 2026 года. Постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об отставке заместителя председателя правительства стало известно из документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отставка заместителя председателя правительства Челябинской области Маргариты Павловой: последние новости

О кадровых изменениях стало известно 30 июля 2026 года. Глава региона Алексей Текслер согласовал отставку зампредседателя правительства Челябинской области и распорядился освободить Маргариту Павлову от занимаемой должности.

В постановлении губернатора говорится, что трудовой договор будет расторгнут 31 июля 2026 года. В отставку Маргарита Павлова ушла по собственной инициативе.

Напомним, пост запредседателя правительства Павлова заняла 18 октября 2024 года. Она курировала вопросы поддержки участников СВО и их семей, взаимодействовала с некоммерческими организациями , занималась гуманитарной помощью и социальной поддержкой ветеранов боевых действий. В круг ее обязанностей также входили патриотическое воспитание, работа с обращениями граждан и координация с общественными структурами.

Кроме того, Маргарита Павлова принимала участие в проекте «Доброслужащий». В апреле 2026 года она возглавляла делегацию Челябинской области, которая отправилась с гуманитарной миссией в Донецк. Там представители региона помогали в распределении помощи, восстановлении домов и оказывали поддержку медицинскому персоналу в военном госпитале.

Биография Маргариты Павловой: кто такая, чем известна

Бывший зампредседателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова родилась в 1979 году в селе Кичигино Увельского района. Выросла в учительской семье. В 2000 году с отличием окончила Челябинскую государственную академию по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». Позже продолжила образование: в 2011 году обучалась в Российском государственном гуманитарном университете по программе «Институт Уполномоченного по правам ребенка в России», а в 2014 году получила второе высшее образование в РАНХиГС по направлению «государственное и муниципальное управление».

Свою карьеру начинала в журналистике. С 2001 по 2010 год работала ведущей и корреспондентом.

В 2010 году Павлова перешла на государственную службу, заняв пост уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. В этой должности она проработала до 2015 года. После чего была назначена уполномоченным по правам человека, где работала до 2019 года.

С 2019 по 2024 год представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Маргарита Павлова входила в комитет по обороне и безопасности, а также была полномочным представителем Совфеда по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

В Совете Федерации она активно занималась вопросами социальной защиты военнослужащих и их семей, продвигала инициативы по поддержке семей и укреплению традиционных ценностей.

Осенью 2024 года Павлова завершила сенаторские полномочия и была назначена заместителем председателя правительства Челябинской области.

При этом в публичном поле она не раз оказывалась в центре обсуждений из-за резонансных высказываний. В 2023 году Павлова заявляла, что не стоит ориентировать девушек исключительно на получение высшего образования, связывая это с демографическими проблемами. Ее слова вызвали широкий общественный отклик. Позже она уточнила свою позицию, подчеркнув, что считает приоритетом семью и детей, но не отрицает важность образования.

Также она высказывалась о неэффективности исключительно финансовых мер поддержки рождаемости, выступала против суррогатного материнства и критиковала идеологии феминизма и чайлдфри, делая акцент на традиционных семейных ценностях.

Маргарита Павлова имеет ряд государственных наград, в том числе благодарность президента России, медали «Памяти героев Отечества», «Участнику военной операции в Сирии», почетную грамоту МВД России, а также благодарность председателя Совета Федерации и награду Законодательного собрания Челябинской области за вклад в законотворческую деятельность.

Маргарита Павлова вместе с мужем воспитывает трех детей.

Кто заменит Маргариту Павлову на посту заместителя председателя правительства Челябинской области

Новости об отставке Маргариты Павловой с поста заместителя председателя правительства Челябинской области появились 30 июля 2026 года. Пока что официальных комментариев ни от нее, ни от властей региона не было. Сама она рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что причина отставки в личных обстоятельствах и планами перейти в другую сферу деятельности, но подробности предпочла не раскрывать.

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