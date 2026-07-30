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В правительстве Челябинской области новые кадровые изменения. Один из ключевых постов – заместителя председателя правительства – покидает Маргарита Павлова. Чиновница уходит по собственной инициативе, однако причины такого решения пока остаются без комментариев. Трудовой договор будет расторгнут с 31 июля 2026 года. Постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об отставке заместителя председателя правительства стало известно из документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
О кадровых изменениях стало известно 30 июля 2026 года. Глава региона Алексей Текслер согласовал отставку зампредседателя правительства Челябинской области и распорядился освободить Маргариту Павлову от занимаемой должности.
В постановлении губернатора говорится, что трудовой договор будет расторгнут 31 июля 2026 года. В отставку Маргарита Павлова ушла по собственной инициативе.
Напомним, пост запредседателя правительства Павлова заняла 18 октября 2024 года. Она курировала вопросы поддержки участников СВО и их семей, взаимодействовала с некоммерческими организациями , занималась гуманитарной помощью и социальной поддержкой ветеранов боевых действий. В круг ее обязанностей также входили патриотическое воспитание, работа с обращениями граждан и координация с общественными структурами.
Кроме того, Маргарита Павлова принимала участие в проекте «Доброслужащий». В апреле 2026 года она возглавляла делегацию Челябинской области, которая отправилась с гуманитарной миссией в Донецк. Там представители региона помогали в распределении помощи, восстановлении домов и оказывали поддержку медицинскому персоналу в военном госпитале.
Бывший зампредседателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова родилась в 1979 году в селе Кичигино Увельского района. Выросла в учительской семье. В 2000 году с отличием окончила Челябинскую государственную академию по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». Позже продолжила образование: в 2011 году обучалась в Российском государственном гуманитарном университете по программе «Институт Уполномоченного по правам ребенка в России», а в 2014 году получила второе высшее образование в РАНХиГС по направлению «государственное и муниципальное управление».
Свою карьеру начинала в журналистике. С 2001 по 2010 год работала ведущей и корреспондентом.
В 2010 году Павлова перешла на государственную службу, заняв пост уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. В этой должности она проработала до 2015 года. После чего была назначена уполномоченным по правам человека, где работала до 2019 года.
С 2019 по 2024 год представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Маргарита Павлова входила в комитет по обороне и безопасности, а также была полномочным представителем Совфеда по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.
В Совете Федерации она активно занималась вопросами социальной защиты военнослужащих и их семей, продвигала инициативы по поддержке семей и укреплению традиционных ценностей.
Осенью 2024 года Павлова завершила сенаторские полномочия и была назначена заместителем председателя правительства Челябинской области.
При этом в публичном поле она не раз оказывалась в центре обсуждений из-за резонансных высказываний. В 2023 году Павлова заявляла, что не стоит ориентировать девушек исключительно на получение высшего образования, связывая это с демографическими проблемами. Ее слова вызвали широкий общественный отклик. Позже она уточнила свою позицию, подчеркнув, что считает приоритетом семью и детей, но не отрицает важность образования.
Также она высказывалась о неэффективности исключительно финансовых мер поддержки рождаемости, выступала против суррогатного материнства и критиковала идеологии феминизма и чайлдфри, делая акцент на традиционных семейных ценностях.
Маргарита Павлова имеет ряд государственных наград, в том числе благодарность президента России, медали «Памяти героев Отечества», «Участнику военной операции в Сирии», почетную грамоту МВД России, а также благодарность председателя Совета Федерации и награду Законодательного собрания Челябинской области за вклад в законотворческую деятельность.
Маргарита Павлова вместе с мужем воспитывает трех детей.
Новости об отставке Маргариты Павловой с поста заместителя председателя правительства Челябинской области появились 30 июля 2026 года. Пока что официальных комментариев ни от нее, ни от властей региона не было. Сама она рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что причина отставки в личных обстоятельствах и планами перейти в другую сферу деятельности, но подробности предпочла не раскрывать.
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