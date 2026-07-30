В Челябинской области объявлена беспилотная опасность 30 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июля в Челябинской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в 10:21.

Южноуральцев просят сохранять спокойствие и жить обычной жизнью. При этом нужно быть бдительными и обращать внимание на подозрительные объекты в небе и вокруг.

Возможны перебои в работе связи и мобильного интернета.

Режим беспилотной опасности в Челябинске 30 июля 2026

О том, что на территории Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности, в правительстве региона сообщили 30 июля в 10:21 часов. В это же время в канале MAX РСЧС региона появился пост о введенном с 10:18 режиме.

В ведомствах напомнили о том, что возможны перебои в работе интернета и связи.

Что означает режим беспилотной опасности, который ввели в Челябинске 30 июля 2026

Беспилотную опасность объявляют, когда БПЛА замечают в соседнем регионе или у границы области. То есть прямой опасности пока нет, но режим вводят заранее, чтобы люди были начеку. В регионах, где объявляют этот режим, принимаются меры по усилению безопасности: временно отключают мобильный интернет, чтобы создать помехи для вражеских устройств и временно закрывают аэропорты.

Во время режима беспилотной опасности жителей Челябинской области просят сохранять спокойствие и проявлять осторожность.

Что делать при угрозе атаки БПЛА

Что делать, если появляется угроза атаки БПЛА? Инструкцию подготовили специалисты научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики, а также Антитеррористическая комиссия Челябинской области.

Если вы находитесь в здании, сразу отойдите от окон и переберитесь в комнату без окон: ванную, туалет, кладовку или коридор. Лифты в такой ситуации лучше не использовать.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание, спуститесь в подземный переход или спрячьтесь за деревом или в густых кустах, если укрыться больше негде.

Если вы в транспорте, немедленно выйдите и найдите укрытие в ближайшем здании, подвале или подземном переходе.

Если увидите упавший беспилотник, позвоните по номерам 101 или 112.

В случае БПЛА-опасности классические убежища с круглосуточным пребыванием не используются. Нужно лишь не поддаваться панике. Антитеррористическая комиссия также напомнила, что фотографировать и снимать на видео беспилотники или последствия их атак запрещено. Соответствующее постановление в сентябре 2025 года подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Когда отменят беспилотную опасность в Челябинске 30 июля 2026

Несколько дней назад, 27 июля, в Челябинской области объявляли ракетную опасность. Тогда режим отменили меньше, чем через час. А вот беспилотную опасность объявляли в минувшую субботу, 25 июля. Тогда ее ввели в 08:04, а отменили в 13:36.

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