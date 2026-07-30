В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинской области отменен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило правительство региона в 15:35.

Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен 30 июля в 10:21 часов. Из-за этого в Парковом и Западном не проводилось тестирование сирен.

Продолжает действовать режим беспилотной опасности в соседней Курганской области. Его объявили позже — в 12:36.

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