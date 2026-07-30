«Поручено сделать максимальные сбросы»: водные объекты Челябинской области готовят к новым паводкам

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Министерство экологии Челябинской области провело оперативное заседание рабочей группы в связи с прогнозируемыми сильными дождями. Участники встречи обсудили ситуацию с уровнем воды в водохранилищах региона и меры по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций.
По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, уровень воды незначительно увеличился в пяти из девяти основных водохранилищ области. В Аргазинском и Шершневском водохранилищах сбросы составляют 40 и 70 кубометров в секунду соответственно. При этом на всех территориях ситуация остается контролируемой.
Челябинский центр по гидрометеорологии предупреждает о возможности интенсивных подъемов уровня воды в районах выпадения сильных дождей. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на участках рек ниже прудов и водохранилищ.
— По итогам заседания рабочей группы всем муниципалитетам поручено произвести максимальные сбросы воды с водохранилищ, чтобы обеспечить свободную емкость для прихода паводковых вод, а также обеспечить наличие нормальной пропускной способности водотоков, — сообщает Минэкологии.
Муниципалитеты также обязали оперативно сообщать о любых нештатных ситуациях членам рабочей группы для принятия необходимых мер безопасности.
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