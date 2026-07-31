Жители Челябинской области могли наблюдать последнее полнолуние июля, которое в народе называют «Оленьей луной». Спутник Земли в необычном медном цвете попал в объектив фотографа из Сатки Дениса Шакирова. Потрясающими снимками он поделился с редакцией КП-Челябинск.
На кадрах видно, как огромный яркий диск луны выглядывает из-за горы (кстати, это Голая сопка на Зюраткуле), создавая впечатление, будто ночное светило касается земли.
— В среднем снимаю Луну раз в два месяца, отслеживаю когда она будет в нужной фазе. Это один из моих любимых объектов для наблюдения и съемки. Также люблю ночные пейзажи и таймлапс съемку, — рассказал КП-Челябинск Денис Шакиров.
В этот раз фотограф использовал камеру Panasonic S5IIX с объективом Sigma 100-400, а на втором штативе установил астротрекер AZ-GTI Skywatcher с объективом Рубинар 500, переделанным в телескоп. Вместе с ним наблюдения вела супруга:
— В нашем городе есть фотоклуб «Сатка»". Иногда вместе выезжаем на астровылазки, снимаем небесные объекты.
Денис Шакиров занимается фотографией уже 15 лет, а последние пять лет серьезно увлекся астрофотографией. В его коллекции уже есть снимки одной из самых ярких и известных комет Neowise (ее следующий визит ожидается через несколько тысяч лет. – Прим. авт.), галактики Андромеды, туманности Ориона, Гантель и Кольцо. В ближайших планах — съемка звездопада Персеиды в августе.
Июльское полнолуние, которое в народе называют «Оленьей луной», привлекло внимание многих жителей Челябинской области. Название пришло из календарей коренных народов Северной Америки, а у нас его часто называют ягодной или травяной луной — в честь сезонных работ.
— С точки зрения астрономии это обычное полнолуние, просто солнце полностью освещает диск луны, и мы его хорошо видим с Земли. Луна — холодное тело, она не излучает свет, а отражает солнечный, — рассказала КП-Челябинск директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло.
Следующее полнолуние ожидается в конце августа — оно будет связано с началом сезона «осетровой луны».
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