Самокатный сбор: «Новые люди» нашли решение проблемы самокатов в Челябинской области

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Самокатчик, петляя между пешеходами, пытается проскочить по тротуару. Прохожие рефлекторно оглядываются, мамы с колясками прижимаются к краю, пожилые люди ускоряют шаг. Для крупных городов Челябинской области эта сцена стала почти повседневной, и всё чаще она заканчивается конфликтами или травмами. В партии «Новые люди» считают: дело не в «плохих самокатчиках» и не в «вредных пешеходах». Проблема системная. И решать её нужно инфраструктурой.

Региону остро не хватает велодорожек и безопасных маршрутов для средств индивидуальной мобильности - самокатов, велосипедов, моноколёс. Когда у такого транспорта нет своего пространства, он неизбежно оказывается там, где проще - на тротуаре. А значит, рискуют все - и тот, кто едет, и тот, кто идёт.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Обустройство велоинфраструктуры относится к полномочиям муниципалитетов. Но дополнительные дорожки, разметка, знаки и пересечения - затратная история, на которую в местных бюджетах не всегда находятся средства. «Новые люди» предлагают ввести целевой «самокатный сбор» для кикшеринговых компаний - операторов аренды электросамокатов. Собранные средства, по замыслу авторов инициативы, должны направляться на развитие инфраструктуры: выделенные дорожки, разметку и безопасную организацию движения.

Автор инициативы, депутат Законодательного собрания Челябинской области от партии «Новые люди» Евгений Горшков подчёркивает, что спрос на самокаты уже стал частью городской реальности, но правила игры в городском пространстве до сих пор не выстроены.

- Самокаты у нас есть, а понятного ответа, где на них передвигаться безопасно и законно, нет. Операторы кикшеринга зарабатывают на том, что используют улицы и тротуары как «площадку для заработка». Логично и справедливо, чтобы часть этих денег возвращалась в город на обустройство велодорожек и организацию движения. Тогда пешеходы будут защищены, а пользователи самокатов получат нормальные маршруты, - отметил Горшков.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Депутат уже направил обращение министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с предложением рассмотреть модель финансового участия операторов кикшеринга в развитии инфраструктуры для СИМ.

При этом, как подчёркивают в партии, «закручивать гайки» кикшерингу никто не собирается. Логика простая: сбор должен быть посильным и зависеть от оборота. Чем больше самокатами пользуются - тем больше денег возвращается в город. В выигрыше в итоге все: пешеходам спокойнее, самокатчикам безопаснее, а самому сервису проще развиваться без вечной войны за тротуар.