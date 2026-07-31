Кооперация в действии

Андрей Борзенок (на фото - слева) на встрече на заводе.

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Когда в 2022 году с российского рынка ушли многие зарубежные производители технологической химии, отечественные предприятия оказались перед непростым выбором: искать замену среди новых игроков или рисковать, продолжая работать с дефицитными остатками импорта. В Челябинской области этот вопрос решают через прямые диалоги производителей и потребителей. Очередной такой диалог состоялся на заводе «Сигнал» - одном из ключевых предприятий региона, где побывал с деловым визитом директор по развитию компании «Гидроджет» Андрей Борзенок.

Встреча прошла в рамках программы по возрождению промышленной кооперации. Со стороны завода «Сигнал» в переговорах участвовали генеральный директор Максим Киселев, начальник отдела снабжения Алексей Кравченко и коммерческий директор Денис Факидий. Главная тема - поставки отечественных смазочно-охлаждающих жидкостей и очистителей, которые по своим характеристикам способны заменить ушедшие импортные аналоги.

Что предлагает «Гидроджет»

Компания «Гидроджет» базируется в Челябинской области, в поселке Есаульский. Здесь расположено собственное производство, где изготавливают не только готовые СОЖ, но и присадки к ним. Как рассказал Андрей Борзенок, доля отечественного сырья в продукции достигает 97% - предприятие закупает лишь малую часть импортных компонентов, все остальное производит самостоятельно.

В ассортименте компании - несколько видов смазочно-охлаждающих жидкостей: синтетические, полусинтетические, полимерные и полимерно-анионные составы. Каждый продукт разрабатывается под конкретные задачи.

- Мы не просто производители, мы работаем по потребности, - поясняет Борзенок. - У нас есть своя лаборатория и технологи, которые занимаются подбором именно того, что нужно клиенту.

Помимо СОЖ, «Гидроджет» выпускает очистители для ультразвуковых ванн, консервационные смазки и химические составы для подготовки поверхностей. Сейчас компания тестирует новую продукцию для «Электромашины» - очистители, которые используются после термической обработки перед гальваническим покрытием.

Статус и клиенты

«Гидроджет» - один из четырех производителей СОЖ в России, имеющих официальную реестровую запись в Минпромторге, подтверждающую статус российского производителя. Это дает предприятию преимущество при участии в государственных закупках и тендерах: для заказчиков, работающих по 223-ФЗ, наличие реестровой записи - серьезный аргумент в пользу поставщика.

Среди клиентов «Гидроджета» - предприятия «Росатома»: «Маяк» в Озерске, Снежинск, ПСЗ в Трехгорном. Также компания поставляет продукцию на Улан-Удэнский авиационный завод и другие предприятия. Продукция прошла жесткие испытания на атомных площадках и получила допуск к поставкам для оборонной промышленности.

Как строится работа с заводом «Сигнал»

Завод «Сигнал» - предприятие химико-машиностроительного профиля, входящее в структуру Ростеха. Здесь обрабатывают алюминий, латунь и сталь. Как пояснили представители завода, потребность в СОЖ составляет около тонны в год - примерно пять бочек.

Закупки на «Сигнале» проходят по строгой процедуре. Все, что превышает по сумме миллион рублей, выводится на конкурентные площадки с аккредитацией в госкорпорации Ростех. Меньшие объемы могут закупаться по упрощенной схеме.

При этом завод открыт к испытаниям.

- Мы готовы к испытаниям, если вы сертифицированы в части СОЖ. Самое главное, чтобы коррозии на изделиях не было, - отметил генеральный директор Максим Киселев.

На предприятии готовы предоставить оборудование для тестирования - как это уже делали с другими производителями. Однако, как признались на заводе, не все поставщики проходят проверку: коррозия на металле возникала у ряда производителей, поэтому к выбору СОЖ подходят строго.

По итогам встречи стороны обменялись контактами.

- Мы не против сотрудничества, категорически за двумя руками, - резюмировали на заводе, подтвердив готовность рассматривать «Гидроджет» как потенциального поставщика.

Теперь дело за техническими характеристиками и ценой - при соответствии требованиям завод готов заключить договор с участником, предложившим наилучшие условия. Визит показал: возрождение промышленной кооперации в Челябинской области идет не на словах. Когда российский производитель технологической химии встречается с российским машиностроительным заводом, рождается не просто потенциальный контракт, а шаг к укреплению технологического суверенитета.

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