Стальной характер

«СНГК» работает на рынке 25 лет.

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В Тюмени есть предприятие, которое знают в нефтегазовой отрасли, а теперь о нем заговорили и горняки. Завод «СНГК» уже 25 лет занимается полнокомплектным ремонтом гусеничной спецтехники ведущих мировых производителей - Komatsu, Caterpillar, Hitachi. То, что для других - просто груда металла для сдачи или спецтехника для разборки, здесь разбирают до основания, восстанавливают каждую деталь и возвращают к жизни с заводской гарантией. Для завода это материал для работы по восстановлению, при этом с гарантией, близкой к заводской. И теперь это предприятие, нарастив мощности, выходит на новые рынки - включая Челябинскую область.

ОТ НЕФТЯНКИ ДО КАРЬЕРОВ

История «СНГК» началась в 2001 году. Тогда предприятие создавалось как производственная база для ремонта импортной спецтехники - той, что работала на нефтяных месторождениях Западной Сибири. Годы шли, завод рос, обрастал оборудованием и специалистами. Сегодня это уже не просто ремонтная мастерская, а полноценное производство с собственной инженерной школой, собственным обучающим центром и филиалами в разных регионах.

- Мы до недавнего времени больше работали на нефтянку, - рассказывает директор по продажам Антон Пупышев. - Сейчас мощность выросла, штат увеличили, и мы решили двигаться в горную добычу. Техника там та же самая - бульдозеры, экскаваторы, которые нам хорошо знакомы: мы знаем их боли.

95% всех работ «СНГК» делает самостоятельно.

ПРОИЗВОДСТВО, КОТОРОЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ

Завод «СНГК» в Тюмени - это 2,4 гектара территории, из которых 5300 квадратных метров - производственные площади. На них - более 80 единиц станков, стендов, установок для диагностики и прочего профессионального оборудования. И это не просто набор машин - это продуманная инфраструктура, позволяющая делать 95% всех работ самостоятельно.

Что умеют здесь делать?

- Ремонт двигателей внутреннего сгорания, коробок передач, гидротрансформаторов, гидромеханических передач.

- Крупноузловой ремонт спецтехники, в том числе крупногабаритной.

- Механическую обработку деталей двигателя.

- Ремонт механических и электронных топливных форсунок и топливных насосов.

- Сварку и газодинамическое напыление деталей.

- Ремонт ходовой части, навесного оборудования и кузовные работы.

Объемы говорят сами за себя: завод может одновременно ремонтировать до 24 единиц гусеничной техники, капитально восстанавливать 6 двигателей внутреннего сгорания, ремонтировать коробки передач, редукторы и гидравлику. При этом 30 инженеров постоянно находятся в выездных командировках по всей России.

- Мы пытаемся быть удобными, - говорит Антон Пупышев. - Если есть потребность, мы думаем, как ее закрыть. Ремонт предлагаем вместе с сервисом: если техники много, мы отправляем на объект бригаду специалистов, контейнер с запчастями и поддерживаем там оборудование месяцами.

Для выездного ремонта на предприятии сформировано 17 мобильных сервисных бригад на автомобилях повышенной проходимости. Каждая машина оснащена инструментом. Единственный нюанс - по запасным частям: специалист сначала выезжает, смотрит, что с техникой, определяет необходимые детали, а затем их формируют и отправляют.

СКЛАД НА ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА

Отдельное направление деятельности завода - поставка запасных частей для гусеничной техники Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Shantui и других брендов. На складе «СНГК» в постоянном наличии основные комплектующие для восстановления техники своего профиля на сумму более 250 миллионов рублей.

- Поставщики все проверенные, - поясняет Антон Пупышев. - Мы работаем напрямую с Китаем, Турцией, ОАЭ, а также Европой. Мы выходим на прямые заводы-производители. Не секрет, например, что никто поршневую группу в сборе не делает: один завод делает поршни, другой - кольца. Чтобы ремонт был дешевле, мы выходим на завод колец и на завод поршней. Оттуда себестоимость, позволяющая привозить оригинал или только качественные аналоги по ценам, интересным для наших покупателей.

На заводе 80 единиц станков, стендов, установок для диагностики и прочего профессионального оборудования.

Особый акцент - на тяжелых моторах, для Komatsu, Caterpillar. На складе сейчас порядка 15 двигателей разных моделей.

- Запасные части мы не просто храним, - добавляет Пупышев. - Мы их внедряем в свою технику, которую восстанавливаем. Часть продаем. Если клиент переходит с бренда, у него остаются запчасти на складе - мы активно просматриваем такие складские остатки и интересные нам позиции.

С китайскими аналогами, впрочем, есть нюанс. Первые партии были качественными, но сейчас производители удешевляют продукцию. Спрос какое-то время сохраняется, потом они меняют бренд и заходят снова. Поэтому у нас налажен входной контроль каждой партии товара. Прежде чем запасные части производителя поступят в свободную продажу, они обязательно проходят опытные испытания на нашей технике. Мы даже пошли дальше и зарегистрировали бренд «Северга» - новый бренд запасных частей для спецтехники, проверенные по качеству детали либо изделия собственного производства.

- Поэтому всегда приходится выбирать, - признается Пупышев. - Те же ножи на бульдозерах: оригинальный ходит 3-4 сезона, китайский - и сезон не отхаживает. Мы ходовые испытания проводим на своей технике, в тяжелых условиях загоняем, под нагрузкой проверяем, чтобы уже не у клиента, а у нас здесь. Так меньше будет проблем.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: РЕМОНТ В ЛИЗИНГ

Завод «СНГК» предлагает клиентам гибкие варианты финансирования. Одно из ключевых направлений - лизинг капитального ремонта машины. Можно взять в лизинг ремонт двигателя и других дорогостоящих узлов, а также комплектацию ремонта запчастями: двигатель, ходовая, гидравлические узлы.

- Мы все рассчитаем. С учетом этого работаем. Нам это удобно - деньги поступают сразу, - рассказывает Антон Пупышев. - Если нет, то на условиях частичной оплаты. От объема работы условия будут зависеть.

ШКОЛА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

У «СНГК» есть направление, которое выделяет завод среди конкурентов, - обучение специалистов. Все началось с запроса постоянного клиента: компании нужны были квалифицированные мотористы, гидравлики, электрики. Завод сертифицировался как официальное учебное заведение, разработал программы и теперь проводит тренинги.

- Мы сертифицировались официально, выдаем сертификаты, - говорит Антон Пупышев. - Обучение рассчитано на неделю каждое: 30% теории и 70% практики. Сразу с учебной базы спускаются - и по месту смотрят, занимаются. Реальный мотор разбираем, собираем всей группой. То же самое с гидравликой - у нас гидростенды, обкаточные. На месте показываем.

Сейчас появился запрос и от снабженцев: хотят обучения, как отличить контрафакт от качественных деталей. Завод может скорректировать программу под конкретного заказчика. Группы - 6-7 человек. Их привозят, кормят, организуют проживание. Все включено.

В компании хорошо знают технику, на которой работают горняки.

ПЛАНЫ: РАСТИ НА 30% ЗА ДВА ГОДА

Амбиции у завода серьезные. В планах - прирасти на 30% за следующие два года. Для этого расширяют штат, выкупили соседнее здание для увеличения производственных площадей. Открыли филиал в Сургуте, есть представительство в Томске. В планах - филиал в Екатеринбурге.

- Ищем руководителя и специалистов, - говорит Антон Пупышев. - Региональные склады там будем формировать. Но производство в Екатеринбурге не планируем - это очень большие затраты. Все основное производство у нас в Тюмени.

Завод уже прошел по Свердловской области. Сейчас - Челябинская область. И здесь у «СНГК» большие планы.

ШЕСТЬ ВСТРЕЧ - ШЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

В рамках программы «Комсомольской правды» - Челябинск» по возрождению промышленной кооперации представители «СНГК» побывали на шести предприятиях Челябинской области. Везде - свой запрос, своя специфика, но есть и интерес.

Встречи прошли на «Миньярском карьере», АО «Катавский цемент», АО «Тургоякское рудоуправление», ООО «УралГипроЦентр», ГОК «Кварц», ООО «Коелга Мрамор».

«МИНЬЯРСКИЙ КАРЬЕР»

На «Миньярском карьере» разговор с директором Михаилом Сулимовым был предметным. У предприятия четыре экскаватора KomatsuPC-750. Техника стоит, работает, но требует внимания.

- Мы хотели бы один Komatsu поставить на ход, - признался Сулимов. - Остальные - доноры. Пока обходимся, но времена тяжелые. Хотелось бы поработать.

Представители «СНГК» предложили решение: безвозмездно прислать сервисного инженера, который осмотрит всю технику, определит, что можно восстановить, а что - продать. И уже на основе осмотра - составить план.

Антон Пупышев (на фото – второй справа) на встрече в «Миньярском карьере».

- Можно восстановить любую технику, - сказали в «СНГК». - При желании. У нас предложение: вы хотите две машины на реализацию поставить и одну собрать готовую. Мы без оплаты пришлем сервисного инженера. Он осмотрит все техники. Вы выберете, какие на продажу. Скажете цену. И по запасным частям то же самое. Мы посчитаем самый живой вариант для восстановления.

Обсуждали и продажу техники. «СНГК» покупает технику ниже рынка, восстанавливает и продает. Если у «Миньярского карьера» есть техника на продажу - могут рассмотреть.

- Мы ездим в разные организации, - пояснили в «СНГК». - Многие хотят сменить структуру парка. Кто-то хочет такую же технику забрать. Дайте нам цены, по которым вы готовы продавать. Мы их на своей площадке разместим. Возможно, что-то выкупим под свои нужды.

Сулимов идею одобрил: «Хороший вариант. Мы готовим перечень техники к осмотру. Предложение ваше дельное».

«ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

На «Тургоякском рудоуправлении» главный инженер Вадим Ашихмин обозначил проблему сразу: есть китайский экскаватор «Бонни», на котором вышел из строя насос. Спросили, могут ли отремонтировать. Но в процессе разговора выяснилось: проблема глубже.

- Нам нужно не просто насосы отремонтировать, - пояснил Ашихмин. - Нужно запустить экскаватор, сделать его наладку. Мы сняли распределитель, посмотрели, но не разбирали.

Представители «СНГК» предложили стандартную схему: скиньте шильдики по эскаватору и по насосам, мы посмотрим, что можно сделать. У завода есть инженеры, которые постоянно в разъездах - найдут время и для «Тургоякского рудоуправления». Обсуждали и двигатели. У компании старые советские экскаваторы, которые ремонтируют сами. Но с импортными - сложнее. В «СНГК» подтвердили: у них хорошая цена на двигатели, поставки напрямую. Есть и возможность лизинга - как для ремонта, так и для запчастей.

- Давайте попробуем поработать, - согласился Ашихмин.

«КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ»

На «Катавском цементе» технический директор Дмитрий Земляков сразу уточнил: завод работает с отечественными двигателями. В «СНГК» заверили: делают и их.

- Если говорить о восстановительном ремонте, делаем тяжелые, - рассказал Антон Пупышев.

Но разговор быстро перешел к главному: «Катавский цемент» заинтересован в капитальном восстановлении техники под ключ - с гарантией. У «СНГК» такой подход - основной.

Визит на «Катавский цемент» был продуктивным.

- Мы технику забираем к себе на завод, разбираем до основания, восстанавливаем все, что дефектное, - пояснил Пупышев. - Выдаем заводскую гарантию - 1000 моточасов. Если надо больше, обсуждаем, закладываем в цену новые детали вместо восстановленных. Цена растет, но гарантийные обязательства больше.

Важный момент: «СНГК» не делает частичный ремонт, если это может повлиять на качество. Обсуждали логистику: «Катавский цемент» находится в Челябинской области, Тюмень - не близко. Но у «СНГК» есть решение: выездная диагностика и ремонт на месте. Для этого - есть выездные инженеры по всей России.

- Мы бесплатно отправим человека, он проведет осмотр, - предложил Пупышев. - Поговорим о цене, заключим контракт. Если договоримся - либо по частям забираем, либо восстанавливаем на месте.

Также обсудили запасные части. По Komatsu и Caterpillar у «СНГК» - прямые контракты. Договорились: «СНГК» высылает коммерческое предложение по капитальному ремонту техники «Катавского цемента», а завод готовит технику для осмотра. Плюс - возможность лизинга, что позволяет растянуть платежи.

ГОК «КВАРЦ»

На ГОК «Кварц» главный инженер Александр Стариков привел впечатляющую цифру: 85 единиц колесно-гусеничной техники. «Белазы», «Камазы», фронтальные погрузчики, экскаваторы, тепловозы. 330 человек работает. 11 километров железнодорожных путей. Масштаб впечатляет.

- Мы занимаемся добычей и переработкой формовочных песков, - пояснил Стариков.

«СНГК» предложил комплексный подход: ремонт двигателей, агрегатов, ходовой части, а также сервисное обслуживание.

- Мы гибкие, - подчеркнул Антон Пупышев. - Если есть потребность в комплексе с сервисом, можем людей сориентировать, чтобы они обслуживали.

Стариков поинтересовался диагностикой: могут ли специалисты «СНГК» приехать и оценить состояние техники в полях. Ответ положительный - инженеры мобильны.

В ГОК «Кварц» большой автопарк – работы много.

- Они редко на базу возвращаются, - пояснил Пупышев. - Сейчас в районе 12 сервисных инженеров в Сургуте и Уренгое, часть - в Свердловской области. По заявке смотрим, где ближайший. Когда освобождается, перебрасываем.

У «СНГК» есть бульдозеры D-85 на продажу - восемь штук на восстановлении, один продали, следующий выставили. Продают ниже рынка - потому что рынок просел из-за конфискатов.

- Можем в аренду дать машины на месяц-два, - предложил Пупышев.

Договорились: «СНГК» присылает коммерческое предложение по ремонту двигателей, агрегатов и сервисному обслуживанию техники ГОК «Кварц».

«КОЕЛГА МРАМОР»

Генеральный директор «Коелга Мрамор» Елена Бевзенко сразу обозначила интерес: предприятие ограничивается малыми дозами ремонта, постепенно, поэтому нужна конкретика.

- Загнать экскаватор и полностью сделать - хорошо, но не всегда есть возможность, - пояснила она. - В данном случае интересует ходовая часть.

«СНГК» предложил разделить счет: отдельно запчасти, отдельно услуги. Ремонт, доставка и запчасти - катки, гусеницы, звезды, ленивцы, гидромотор.

- Это все по наличию есть, - заверил Антон Пупышев. - Будем рассматривать.

Бевзенко поинтересовалась стоимостью работ по капремонту ходовой части. В «СНГК» пояснили, что не работают с запчастями заказчика - только комплексно. Но готовы сделать отдельное коммерческое предложение по ходовой части.

- Мы сделаем коммерческое предложение, - пообещал Пупышев. - Ремонт, доставка и запчасти.

«УРАЛГИПРОЦЕНТР»

Встреча с генеральным директором «УралГипроЦентра» Николаем Береговенко была, пожалуй, самой стратегической. Предприятие заинтересовано в капитальном ремонте бульдозеров и экскаваторов, в том числе для горной добычи.

- Сейчас мы расширяемся, - пояснил Антон Пупышев. - Горники в нашу сферу интересов попали. С прошлой недели по командировкам езжу, знакомлюсь. Задел на 2026-2027-й год уже есть.

Представители «СНГК» рассказали о возможностях: ремонт двигателей, агрегатов, ходовой части - 95% работ выполняют сами.

«СНГК» пригласил директора «УралГипроЦентра» на производство.

- В этом году отремонтировали 24 машины, уже 25-ю делаем, - поделился Пупышев. - Планируем делать еще больше.

Обсудили и технику: «СНГК» специализируется на дизельных машинах. Максимальный бульдозер для цехового капитального ремонта - D-375, самый частый у золотодобытчиков. Береговенко предложил помощь с выходом на предприятия, пообещал порекомендовать «СНГК» своим партнерам. В ответ - приглашение в Тюмень на экскурсию по заводу.

- Если будете в Тюмени, приглашаем, покажем производство, - сказал Пупышев.

ЧТО В ИТОГЕ?

Завод «СНГК» - это десятилетия опыта, обучающий центр и производство, которое возвращает к жизни технику любой сложности. Теперь предприятие выходит на рынок Челябинской области: уже есть договоренности - везде ждут расчетов и осмотра.

- Мы не боимся нестандартных задач, - говорит Антон Пупышев. - Есть запрос - предложим решение.

За этим подходом - сотни восстановленных машин и опыт, подтвержденный годами работы с крупнейшими компаниями России. «СНГК» готов стать надежным партнером для южноуральских горняков.

Подробнее о заводе СНГК в Тюмени - на сайте sngk.ru

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