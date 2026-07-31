«Он отказался отдавать медведя»: для косолапого Саши нашли новый дом, но хозяин передумал и решил увезти его с пляжа в банный комплекс

Медведя Сашу должны были забрать в центр реабилитации животных. Фото: Светлана Яковлева

Медведь-чеченец Саша, живущий 16 лет в клетке на пляже «Каспийский берег» в Челябинске, едва получил призрачный шанс на новую жизнь. Его готовы забрать в Ивановскую область, в центр помощи животным «Легенда». Осталось лишь все оформить и транспортировать косолапого. Однако в последний момент ситуация резко изменилась. Предприниматель, хозяин медведя, отказался отдавать Сашу зоозащитникам. Вместо этого он принял другое решение.

– Я просто негодую сейчас. Еще вчера мы все дружно радовались, что нашему мишке нашли новый дом. Центр помощи готов был лично выехать за ним и забрать. Но сегодня утром хозяин отказался передавать Сашу по непонятным нам причинам. Он решил поселить его на территорию бань, – рассказывает блогер и фотограф Светлана Яковлева, освещающая всю историю Саши.

Теперь, как считают активисты, судьба медведя может измениться в худшую сторону. Если хозяин Саши решит перевезти его вольер на территорию банного комплекса, медведь снова станет потенциальной «фишкой» для привлечения клиентов.

– Получается, что медведь сначала был аргументом в переговорах с администрацией, а теперь превратится в рекламу для привлечения посетителей в банный комплекс, – опасаются активисты.

При этом в центре помощи животным «Легенда» Светлане Яковлевой сообщили, что времени на решение проблемы практически нет. Если договоренности не будет в ближайшие дни, они будут вынуждены заняться спасением другого медведя из Нижневартовска.

Напомним, Саша попал в Челябинск еще медвежонком. Его перевезли из Чечни после того, как медведица погибла, подорвавшись на мине. С тех пор Саша живет в вольере на пляже. За его состоянием долгие годы следит известный ветеринар Карен Даллакян. По его словам, животное содержится без признаков жестокого обращения: у него есть еда, вода, берлога для спячки. Тем не менее, эксперты и активисты сходятся во мнении, что даже хорошие условия на пляже не заменят естественной среды, где на него не смотрят ежедневно сотни отдыхающих. Светлана Яковлева забила тревогу и просила найти Саше новый дом после новостей о том, что частный пляж закрывается. Разрешение на использование муниципальной земли у предпринимателя истекло в 2025 году. Продлить его в тот момент было невозможно из-за нахождения на территории незаконных объектов. Предприниматель оспаривал в суде их демонтаж.

– Я стала понимать, что медведю не место там, в клетке. Все посетители на него смотрят, радуются. Но я считаю, что животное не должно жить на пляже, хотя там нет жестокого обращения, хозяин его любит. Мы разговаривали на эту тему. Меня никто не просил этим заниматься, но я понимаю, что мишку надо в какой-то заповедник, где нет клеток, – считала Светлана.

Теперь же судьба Саши снова оказалась под вопросом. Активисты надеются, что общественный резонанс позволит контролирующим органам вмешаться в ситуацию.

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