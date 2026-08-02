Размыло опоры моста: в Челябинской области паводок повредил дороги, ведущие из Кусы в Магнитку и Нязепетровск

Мост на трассе Куса-Магнитка пошел трещинами. Фото: vk.ru/free_kusa

В Челябинской области возобновились обильные дожди, которые уже приводят к паводковым явлениям. Как сообщает министерство дорожного хозяйства Челябинской области, влияние осадков привело к необходимости перекрытия двух трасс в Кусинском районе.

Первая — автодорога Куса-Магнитка, там на 13-м километре поднявшаяся вода размыла основания опор моста. Местные жители сообщают, что на путепроводе треснуло асфальтобетонное покрытие. Мост закрыт, добраться из Кусы в Магнитку на автомобиле сейчас можно через Златоуст.

Также произошел размыв земляного полотна и обочин на 11-м километре автодороги Куса-Нязепетровск. Проехать на север области можно через села Движенец и Злоказово.

— На обоих участках дороги установлено дежурство дорожных служб. После спада уровня воды специалисты приступят к восстановительным работам, — сообщает Миндортранс.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ограничения движения транспорта введены и в самой Кусе:

— В городе ограничено движение по мосту через реку Куса для легкового транспорта полной массой до 3,5 тонн. На базе администрации округа развернут оперативный штаб под руководством главы Кусинского муниципального округа Юрия Лысякова.

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