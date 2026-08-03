«Плотина в исправном состоянии»: в Киолиме вода пошла на спад после эвакуации жителей из-за угрозы подтопления

Фото: администрация Карабашского городского округа

В поселке Киолим Карабашского округа вода после резкого подъема уровня в водохранилище начала отступать. Угрозы переливов сейчас нет. Об этом сообщили в администрации Карабашского городского округа.

Вечером 2 августа, после сильных ливней и схода воды с гор, власти приняли решение об эвакуации жителей. Уровень воды в Киалимском водохранилище резко вырос, поэтому они решили действовать на опережение.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Плотина работает исправно, шлюзы открыты для максимального сброса воды. Подтопленных домов в поселке нет, уровень воды снизился на 20 сантиметров.

– За ночь уровень воды нормализовался, угроза перелива отсутствует. Плотина находится в исправном состоянии. Уровень воды снизился на 20 см за последние сутки. Всего эвакуированы 30 человек. Многие разместились у родственников, в пункте временного размещения сейчас находятся пять человек. Мы продолжаем непрерывный мониторинг уровня воды, – рассказали в администрации Карабаша.

Жителей при необходимости просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Напомним, вечером 2 августа после сильного дождя в Киолиме объявили эвакуацию жителей из-за повышения уровня воды в водохранилище. Из-за этого в социальных сетях распространялись слухи якобы о прорыве дамбы, однако эту информацию власти назвали недостоверной.

В июле 2024 года из-за масштабного подтопления эвакуировали жителей Киолима и нескольких соседних населенных пунктов.

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