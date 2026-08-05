«Герои из народа часто страдают синдромом самозванца»: эксперты составили портрет участника нового проекта КП-Челябинск

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В преддверии большого юбилея — 290-летия Челябинска — «Комсомолка» при поддержке администрации города запустила масштабный проект «Человек города: 290 лиц Челябинска». Его идея проста и грандиозна одновременно: показать коллективный портрет горожан, которые день за днем делают место, где они живут, лучше. Причем не столько по долгу службы, сколько по велению сердца.

О том, кто может стать лицом города, и почему многие герои страдают синдромом самозванца, в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) рассказали руководитель спецпроектов КП-Челябинск Сергей Крапивин и главный редактор сайта «Хорошие новости Челябинской области» Александр Олексюк.

Работа журналиста — искать героев для интересных материалов. Однако иногда любопытные истории находят журналистов сами.

— Я никогда не забуду, как однажды гулял по нашему городскому бору, — вспоминает Александр Олексюк. — Там, где тропа пенсионеров, стоит странная табличка со стрелочкой, указывающей прямо в кусты. А на ней надпись: «Обучу игре в шахматы». Профессиональное любопытство победило страх перед маньяками, я раздвинул заросли боярышника, а там действительно полянка, столик, раскладной стульчик и мужичок с шахматной доской. Он ждал учеников! Выяснилось, что он открыл школу шахмат для детей, вложил все деньги в аренду, а на рекламу средств не осталось. Вот и сидел в лесу, чтобы привлечь внимание. Мы сыграли партию и в итоге написали о нем материал.

Задача проекта «Человек города: 290 лиц Челябинска» — не просто найти интересные истории, а тех, чья деятельность помогает городу становиться лучше.

Бывают и тихие подвиги, незаметные для широкой публики. Есть люди, чей вклад кажется им самим обыденностью, хотя на деле является настоящим достижением.

— Например, была одна из наших героинь — профессор Южно-Уральского педагогического университета Зоя Тюмасева, — продолжает Александр Олексюк. — Она открыла 28 видов божьих коровок на территории Челябинской области, изучила их. «Ну работа у меня такая», говорит. А ведь это колоссальный научный труд! На Южном Урале существует более 70 видов этих насекомых, половину из которых открыла эта удивительная женщина. Кто о ней знает, кроме студентов? О таких людях, прославляющих Челябинск в том числе своими знаниями и творчеством, мы планируем рассказать в рамках проекта, потому что это вдохновляет.

Главное условие участия — человек должен жить в Челябинске сейчас и вносить реальный вклад в развитие города. Это могут быть волонтеры, соседи, разбившие прекрасный сад во дворе, увлеченные любители или мастера своего дела.

Важное правило: акцент делается именно на рядовых жителях. Чиновники и представители органов власти участвуют только в том случае, если их инициатива выходит далеко за рамки должностных инструкций (например, глава района, который в свободное время высаживает аллеи).

Собирать подписи жильцов дома или искать поручителей не нужно. Главное — честно рассказать историю человека и прикрепить его фотографию.

— Мы ждем заявки до 20 августа, — резюмирует Сергей Крапивин. — Не стесняйтесь предлагать себя или своих соседей. Итоги будем подводить в рамках празднования Дня города в Саду Победы, 5 сентября, в 14:30, будем ждать там всех. В Челябинске гораздо больше достойных людей, чем 290 мест в нашем коллаже, но мы постараемся уговорить самых скромных героев выйти из тени. Город создают люди, и мы хотим увидеть ваши лица.

Подробности о проекте и как подать заявку читайте в нашем материале.

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