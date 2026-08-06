В Челябинской области объявили тревогу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области 6 августа ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщила региональная РСЧС.

Работают экстренные службы. Южноуральцам рекомендуют выйти из машин и общественного транспорта, спрятаться в подземных переходах или на подземных парковках, на первых этажах зданий или в подвалах. Нужно держаться подальше от окон, а лифтами пользоваться не стоит.

Режим ракетной опасности в Челябинске 6 августа 2026

О введении особого режима областная РСЧС сообщила в 11:45 6 августа. Пока длится тревога, южноуральцев просят не находиться на улице. Нужно спрятаться в ближайшем здании, в подземном переходе или на подземной парковке. В домах стоит спуститься в подвал или на нижний этаж. Если такой возможности нет, обязательно отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами, где нет остекления. С собой необходимо захватить воду, документы, телефон.

В региональном правительстве напомнили, что нельзя снимать работу ПВО и приближаться к подозрительным обломкам.

Почему ввели режим ракетной опасности в Челябинске 6 августа 2026

Режим ракетной опасности вводят, когда есть вероятность удара ракетами или беспилотниками. Обычно тревогу объявляют, если опасные объекты заметили недалеко от границ региона. Ранее в четверг об опасности объявили в Уфе и Перми.

Когда отменят режим беспилотной опасности в Челябинске 6 августа 2026

Заранее точно предсказать, сколько продлится тревога, невозможно. Судя по предыдущему опыту, она может продолжаться от нескольких минут, до нескольких часов. В Челябинской области в предыдущий раз режим ракетной опасности вводили 27 июля.

Обновлено: Режим ракетной опасности в Челябинской области отменен в 13:55.

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