Как стать телеведущим? или «ОТВ ищет новые лица»

15 июня стартовал кастинг в проект «Лица — 3» на телеканале ОТВ. Это настоящее реалити-шоу, за героями которого с огромным интересом следят жители Челябинска и области. Мы встретились с заместителем генерального директора медиахолдинга «Первый областной» Павлом Михайловым и узнали, каких героев ждут на областном телевидении, какие перспективы открываются не только для победителей «Лиц», но и для всех его участников. А также выяснили, что поможет конкурсантам пройти первый этап и обеспечить себе место в открытом кастинге, который пройдет 19-20 июля в ТРК «Алмаз»

— Павел Геннадьевич, главный вопрос, который точно интересует всех потенциальных участников, — это все по-настоящему? Победитель действительно станет ведущим?

— Все по-настоящему. В этом легко можно убедиться — после проведения двух сезонов у нас на канале появилось несколько новых телеведущих: Юлия Макарова, которая ведет сейчас «Время новостей», Дмитрий Солдатов — ведущий «Нашего утра», так же вели разные программы Дмитрий Соловьянов, Александра Прессель, Алексей Юрченко, Екатерина Назарова. Марианна Лысенко стала корреспондентом, Хатуна Дрбоян работает продюсером.

— Бытует мнение, что на телевидение берут только «своих», а конкурсы проводятся просто «для галочки»

— Если бы все было так просто. Мы зависим от рейтингов. Рейтинги зависят от зрительского интереса к программам. Этот интерес в том числе формируют и сами ведущие. Если они не обладают достаточной харизмой, какой-то изюминкой, то никакого волшебства не произойдет. Нас просто не будут смотреть. Поэтому главный критерий при выборе ведущего — это интерес зрителя к нему. Именно поэтому мы проводим кастинг в формате реалити-шоу. Уже на этапе отбора мы замеряем рейтинги и смотрим реакцию зрителей на того или иного претендента. Гипотетически, может быть даже такое, что участник не нравится ни одному из членов жюри, но если за него проголосовали зрители, то он, безусловно, остается в проекте и двигается дальше.

— На открытый кастинг вы отберете около 100 человек. До финала дойдут только 20 — все они пройдут обучающий курс. На что эти счастливчики могут рассчитывать? Будет ли для них само участие в кастинге полезным, интересным, развивающим?

— Однозначно, это будет интересно. На первом туре каждый из них создаст свою видеовизитку и уже получит опыт самопрезентации и сформулирует свои цели. А уж после того, как состоится отбор, двадцатке финалистов предстоит пройти ряд мастер-классов. Мы будем заниматься речью, журналистикой, делать пробы в разные программы, выходить в прямой эфир, стилисты начнут преображать наших участников. Около двух месяцев мы будем готовить ребят, чтобы потом сделать окончательный выбор.

Кстати, по опыту прошлых сезонов хочу сказать, что не все финалисты в итоге становятся ведущими. Кто-то из них находит себя в других телевизионных профессиях. Так, Антон Шмаков во время шоу понял, что ему интереснее быть по ту сторону экрана. И вот теперь он работает оператором на нашем канале. Хатуна Дрбоян попробовала себя в журналистике, а потом стала продюсером информационной службы. Таким образом, наш проект дал возможность людям найти свою новую профессию, начать совсем другую, наполненную драйвом телевизионную жизнь.

— На кастинг можно прийти не только в надежде вести одну из имеющихся передач, но и со своими идеями?

— Да. Мы всегда находимся в поисках новых форматов. Конечно, в анкете участника на сайте 1obl.ru есть пункты, в которых можно отметить конкретную программу, которую хотелось бы вести, но мы будем рады если кто-то предложит что-то свое. Идеи всегда в цене. Если идея будет интересной, а наши возможности позволят ее реализовать — мы обязательно возьмем ее в работу. Именно для этого мы и проводим кастинг, чтобы найти не только новые лица, но и наполнить ОТВ новыми проектами.

— Кого лично Вы ждете и приглашаете принять участие в кастинге?

— Я бы хотел видеть людей мыслящих, интересующихся жизнью города, всего нашего региона. Тех, кто следит за информационным полем, знает историю родного края. Для ведущего важны такие качества как эмпатия, острый ум, чувство юмора, умение подбирать правильные слова, умение быстро ориентироваться в эфире, умение задавать глубокие вопросы. Важно, чтобы человек мог брать инициативу — предлагать свои идеи и темы. Мы будем рады тем, кто может не только говорить чужой текст в эфире, но и писать сценарии. Чем богаче внутренний мир и «бекграунд» ведущего, тем интереснее он будет для зрителя.

— Интересны ли вам какие-то яркие типажи, необычная внешность, нестандартное мышление, возможно, даже эпатажное поведение?

— Да, такая категория тоже интересна. Их не должно быть на телевидении слишком много, но часто именно они становятся настоящими изюминками проектов. Поначалу зрители осуждают и ругают тех, кто отличается от них, но гнев очень быстро сменяется на симпатию и самый искренний интерес.

— Первый этап — заполнение анкеты и видеовизитка. С анкетой все более или менее понятно. А вот видеовизитка у многих может вызвать ступор. Что говорить, на что снимать, как одеться? Есть какие-то рекомендации? Что вам, как члену жюри, важно увидеть в этой визитке?

1. Хочу увидеть интересного, живого человека. Искренность — это главный секрет, который позволит вам попасть во второй тур. Нужно просто взять телефон, направить на себя и нажать кнопку «запись». Представьтесь, расскажите о том, почему вы мечтаете стать ведущим, какую программу хотите вести. Улыбнитесь и прикрепляйте видео к своей анкете.

2. Не пытайтесь в видео визитке «накрутить» эффектов и монтажа. Это должно быть простое видео, в котором видно вас, как человека.

3. Можно уделить внимание своему образу. Если вы хотите стать ведущим новостей — оденьтесь в деловом стиле. Если рассчитываете на развлекательный формат — можно выбрать стиль casual. Главное — не переусердствовать. Кричащий, яркий наряд не поможет произвести впечатление.

4. Видео должно быть коротким — до 1 минуты.

5. Чтобы рассказ о себе был более стройным и логичным, рекомендую сначала составить тезисный план того, что вы хотите сказать и в каком порядке.

— Где можно заполнить анкету, куда отправить видео и когда завершается прием заявок?

— Нужно зайти на сайт 1obl.ru, найти там баннер «Лица — 3», кликнуть и на главной странице проекта ознакомиться с правилами. Затем заполняйте анкету и не забудьте прикрепить к ней свою видеовизитку.

Прием заявок завершится 12 июля. Анкета не сложная, а вот для записи видео нужно выделить какое-то время, поэтому лучше не откладывать на последний день.

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